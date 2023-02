Il look vitaminico di Elisabetta Canalis: è radiosa vestita di giallo Elisabetta Canalis è stata ospite del party organizzato da Stella McCartney a Los Angeles. Ha anticipato la primavera con un outfit dal colore vitaminico.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis in Stella McCartney

Ormai da anni la vita di Elisabetta Canalis si divide tra l'Italia e l'America: per lavoro è abituata a viaggiare molto e spostarsi spesso. L'ex velina ama moltissimo la sua terra d'origine (è orgogliosamente sarda) e vi fa ritorno appena è possibile, soprattutto d'estate. Ma da tempo si è trasferita a Los Angeles, dove vive con la figlia Skyler Eva e il marito Brian Perri in una enorme villa a due piani immersa nel verde, con piscina e giardino. Di recente ha mostrato le foto di un nuovo appartamento, legato a nuovi progetti di vita. Questo dettaglio ha riacceso i rumors di una possibile crisi coniugale in corso. Se la vita privata sembrerebbe essere turbolenta, di certo non ci sono problemi sul fronte professionale: la 55enne è sempre molto attiva soprattutto nel settore moda.

Elisabetta Canalis in Stella McCartney

Il look vitaminico di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è una grande protagonista del settore fashion, sia in qualità di testimonial che come ospite fissa degli eventi più prestigiosi del settore. Lo scorso settembre era alle sfilate milanesi, dove ha preso parte agli show di Alberta Ferretti e Diesel; subito dopo poi è volata anche alla Paris Fashion Week, per un evento targato Calzedonia.

Elisabetta Canalis in Stella McCartney

Giovedì 2 febbraio Stella McCartney ha ospitato una festa leggendaria per celebrare i suoi 18 anni di collaborazione con Adidas e per presentare la sua collezione Primavera/Estate 2023. La serata, che ha riunito moda e musica all'insegna di show ed esibizioni dal vivo, si è svolta presso gli Henson Recording Studios di Los Angeles in presenza di tante celebrities tra cui Alessandra Ambrosio, Cara Delevingne, Kate Hudson, Demi Lovato, Paul McCartney, Anya Taylor-Joy, Bianca Balti.

Elisabetta Canalis in Stella McCartney

Per l'occasione Elisabetta Canalis ha indossato un paio di pantaloni a gamba dritta con plissettatura sul davanti e un top con dettaglio ad anello sul décolleté. Entrambi fanno parte della nuova collezione Spring 2023 di Stella McCartney. I pantaloni sul sito ufficiale del brand costano 690 euro. Ha abbinato al completo giallo girasole un paio di stivaletti a punta bianchi, con giacca dello stesso colore. Il look vitaminico sfoggiato dall'ex velina è perfetto da copiare per anticipare la primavera e perché no, portare un po' di sole in una grigia e piovosa giornata invernale.