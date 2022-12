Skyler Eva in Sardegna con Elisabetta Canalis: è trendy col completo ruggine Vacanze natalizie in Italia, per Elisabetta Canalis: l’ex velina è in Sardegna col marito Brian Perry e la figlia Skyler Eva nata nel 2015.

A cura di Giusy Dente

Anche se da anni si è trasferita in America, Elisabetta Canalis appena può torna in Italia, per motivi di lavoro ma anche affettivi. L'ex velina è legatissima alla sua terra, la Sardegna. Dopo esserci stata questa estate, l'ha scelta anche come meta delle vacanze natalizie. Ha portato con sé ad Alghero sia la figlia Skyler Eva che il marito, il medico Brian Perri sposato nel 2014.

Vacanze natalizie in Italia per Elisabetta Canalis

La 44enne si è trasferita anni fa a Los Angeles e vive, col marito e la figlia, in una enorme villa a due piani immersa nel verde, con piscina e giardino. Qui Skyler Eva (nata il 29 settembre 2015) ha a disposizione una cameretta tutta per sé con arredi rosa e pareti floreali, dotata di un ampio spazio dedicato alla sua grande passione: la pittura. oltre all'arte, ama anche viaggiare. Più volte la bambina è stata in Italia assieme ai genitori. Al momento si trova proprio in Sardegna con loro.

Skyler Eva sempre alla moda

Skyler Eva è spesso protagonista dei social di mamma Elisabetta Canalis. Impossibile non notare i suoi look trendy, da piccola fashion addicted. Il primo outfit natalizio, sfoggiato in vista della Vigilia, non era sfuggito ai più attenti: uno stiloso cardigan di lusso (rosso, ovviamente) abbinato a jeans over con toppe ricamate.

Leggi anche Skyler Eva si prepara al Natale: la figlia di Elisabetta Canalis è adorabile col cardigan rosso griffato

La bambina non si è smentita neppure una volta atterrata in Sardegna. Sua madre l'ha immortalata davanti al mare a lei così tanto caro: look color ruggine per Skyler Eva, composto da camicia sbottonata e pantaloni ampi, abbinati a T-shirt a quadretti.