Elisabetta Canalis torna in Italia: al gala natalizio brilla con la sirena tempestata di paillettes Elisabetta Canalis è tornata in Italia e ha partecipato al Gala dei Cuori che si è tenuto a Milano ieri sera. Sul palco si è trasformata in una scintillante sirena con un lungo abito di paillettes.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in Italia in vista del Natale, anche se per il momento non ha ancora fatto visita alla sua amata Sardegna. Ha temporaneamente abbandonato la sua enorme villa a Los Angeles ed è volata a Milano, dove ha ritrovato alcuni dei suoi più grandi amici. Ieri sera, inoltre, ha preso parte a un noto evento mondano del capoluogo lombardo e ne ha approfittato per trasformarsi in una vera e propria "sirena". Niente rosso fuoco o cristalli, l'ex velina ha optato per il verde petrolio ma tempestato di paillettes: ecco i dettagli del suo primo look per le feste natalizie.

Elisabetta Canalis in versione sirena

L'avevamo lasciata più sensuale che mai tra foto in lingerie di pizzo e tutine effetto nude, oggi ritroviamo Elisabetta Canalis in versione principesca. Ieri ha cominciato la serata facendo visita al parrucchiere di fiducia Niky Epi, al quale ha chiesto una fluente piega da diva. Poco dopo si è recata all'Alcatraz di Milano per partecipare al Gala dei Cuori ed è stata proprio lei a condurre la serata, apparendo meravigliosa come una vera e propria sirena. Il colore scelto per l'evento è stato il verde petrolio, una nuance tutt'altro che natalizia ma ugualmente sofisticata e d'impatto.

Il look da sirena di Elisabetta Canalis

Il look natalizio di Elisabetta Canalis

L'ex velina ha sfoggiato un lungo abito a sirena, un modello a tubino con le spalline sottili, una maxi scollatura a V e una gonna che scende sinuosa sui fianchi per poi allargarsi sull'orlo. La sua particolarità? Sulla parte superiore il vestito è decorato con delle scintillanti paillettes in tinta, mentre lo strascico è in pomposo tulle. Per completare il tutto la Canalis ha puntato sull'effetto color block con un cappottino viola acceso, aggiungendo così un ulteriore dettaglio trendy all'outfit. Insomma, sebbene non abbia seguito quello che viene considerato il tradizionale dress code natalizio, Elisabetta è riuscita lo stesso ad apparire bellissima, glamour ed elegante.

