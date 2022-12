La lingerie delle feste di Elisabetta Canalis: dal pizzo nero al rosso natalizio Elisabetta Canalis è pronta per le feste con la lingerie perfetta per il periodo natalizio tra pizzo, dettagli sparkling e immancabile tocco rosso portafortuna.

A cura di Giusy Dente

Il "Merry Christmas" di Elisabetta Canalis è particolarmente audace. L'ex velina ha ben pensato di mostrarsi in lingerie, facendo vedere le sue proposte a tema natalizio tra dettagli sparkling, pizzo nero e immancabile total red, il più natalizio tra i colori.

Elisabetta Canalis in lingerie

La 44enne è una fan della lingerie, dei nude look a effetto vedo-non vedo e dell'intimo in vista. Alcuni scatti condivisi sui social le sono valsi in passato delle critiche. Qualcuno l'ha accusata di mostrarsi in una veste troppo sexy per una mamma, come se la femminilità fosse inconciliabile con la maternità. Inoltre Istagram ha una politica molto restrittiva in fatto di nudo e foto sexy, quindi la Canalis utilizza spesso il trucchetto delle emoticon, strategicamente posizionate sui capezzoli. Sono una parte del corpo femminile che il social network tende a censurare, se esibita.

L'ex velina è pronta per le feste

Su Instagram le celebrities stanno facendo le loro proposte in vista delle feste: look impreziositi da paillettes e cristalli, outfit glamour in cui dominano il pizzo e i ricami, accessori sparkling. Elisabetta Canalis invece ha preferito dare alcune idee per la lingerie da indossare in questo periodo. La magia del Natale sta nei dettagli: ha scelto un body rosso, un completino nero di pizzo e uno impreziosito da micro dettagli sparkling. Sono creazioni di Intimissimi.

in foto: body rosso

Il body in tulle e pizzo ha le coppe a triangolo, spalline regolabili, schiena nuda, rifiniture in raso con piccoli anelli dorati ad effetto gioiello che donano al tutto un tocco di luce. Costa 39,90 euro. Il completino con dettagli luxury è invece composto da reggiseno a balconcino con catenella dorata removibile e fiorellini ricamati, abbinato a brasiliana sgambata che riprende entrambi i dettagli.

Costano rispettivamente 39,90 euro e 15,90 euro. Il secondo completino nero ha invece come protagonista un reggiseno a balconcino shine, con stecche a effetto corsetto impreziosite da strass che donano uno stile particolarmente glamour. Quale dei tre outfit verrà copiato di più?