Elena Santarelli è pronta per le feste: i look con maxi spacchi e abiti lucenti Abito rosso con maxi spacco, mini dress colorato tempestato di glitter: sono i look di Elena Santarelli perfetti per i party di Natale e Capodanno.

A cura di Giusy Dente

In vista dei party di Natale e dei festeggiamenti di Capodanno è già caccia all'outfit più glamour e scintillante di tutti. In questo periodo nei look abbondano i dettagli sparkling: cristalli, paillettes, glitter, strass. Sono irrinunciabili su abbigliamento, accessori e make-up per ottenere un risultato d'impatto, perfetto per non passare inosservati. La palette tipica di questo periodo comprende i colori metallici, dall'oro all'argento, si passa per l'intramontabile e sempre elegante nero fino al colore per eccellenza del Natale, ossia il rosso.

E per chi non ama particolarmente i look appariscenti, ma preferisce puntare su comodità e brio, la scelta più indicata è sicuramente il tradizionale Christmas Jumper: il maglione natalizio oversize è un must have del guardaroba, che da indumento "sfigato" si è trasformato negli ultimi anni in un capo di tendenza amato da tutti e gettonatissimo.

Elena Santarelli in Versace

Elena Santarelli si prepara a Natale e Capodanno

Elena Santarelli sta cominciando a pensare ai look da sfoggiare nelle prossime serate. La sua proposta per Capodanno è all'insegna dei dettagli scintillanti. Ha mostrato sui social a fan e follower un tubino aderente a maniche lunghe con collo leggermente alto e dettagli trasparenti all'altezza delle spalle: è coloratissimo, ricoperto di glitter nei toni dell'azzurro e rosa. Si tratta di una creazione firmata Versace: costa 517 euro.

in foto: abito Versace

Lo ha abbinato a stivali viola di Parix Texas, con tacco alto e punta affusolata, impreziositi da stampa coccodrillo dal finish leggermente lucido. Costano 625 euro. La seconda proposta è completamente diversa, più chic ed elegante: è un abito femminile in total red, con maxi spacco e a maniche lunghe. Fa parte della collezione di Federica Tosi, che ha abbinato a décolleté con dettaglio gioiello.

Elenas Santarelli in Federica Tosi

Le scarpe sono le iconiche e lussuose Roger Vivier con tacco alto a spillo: sono realizzate artigianalmente in raso, con inconfondibile fibbia composta da fiori in cristalli. Costano 1700 euro sul sito ufficiale del brand. Le due proposte della showgirl sono perfette per le feste, per dare un tocco più elegante o viceversa più brioso al look. Quale dei due outfit sarà più copiato?