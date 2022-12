Il nude look di Elisabetta Canalis: sotto alla giacca osa con pizzo e trasparenze Elisabetta Canalis ha ammaliato fan e follower con un nude look estremamente seducente e audace, all’insegna dell’effetto vedo-non vedo.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis è molto attiva sui social. Tende a condividere poco della vita familiare e privata, prediligendo mostrare istantantanee che la vedono impegnata in progetti di lavoro, viaggi, allenamento. Lo sport e il fitness ricoprono un ruolo importante, soprattutto da quando ha ufficialmente debuttato sul ring: da anni pratica kickboxing e per la prima volta questa estate si è cimentata in un combattimento durante la 12esima edizione di The Night of Kick and Punch. Nel frattempo porta avanti il lavoro tra l'Italia e gli Stati Uniti: vive a Los Angeles col marito e la figlia, ma torna spesso nel suo Paese per motivi professionali e per la famiglia. Oltre che nel mondo della tv, è grande protagonista anche del settore fashion: ama la moda ed è ospite fissa alle sfilate.

Lo stile di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha due anime: una sportiva e casual, l'altra estremamente sexy e femminile. Nella vita di tutti i giorni sa spaziare tra tute anni Duemila in velour, jeans, shorts, look da motociclista, ma agli eventi di gala e nelle grandi occasioni sfoggia outfit che non passano mai inosservati. Il suo guardaroba è affollato di mini dress con dettagli cut out, abiti dalle scollature profonde, cuissardes, décolleté col tacco a spillo. A questi ultimi non rinuncia anche nella quotidianità (li ha scelti anche per il primo giorno di scuola di Skyler Eva).

L'ex velina è una fan della lingerie in vista, uno dei trend del momento: dalla camicia portata senza reggiseno con décolleté in vista al body indossato unicamente con calze e tacchi a spillo, è una donna che ama mostrarsi in chiave seducente. Tutto questo, senza sfidare troppo Instagram! Il social ha una politica molto restrittiva quando si tratta di corpo femminile e non ama il "free the nipple". Difatti per non cadere nella censura anche la 44enne adotta spesso le emoticon sui capezzoli ormai gettonatissime.

in foto: tuta–collant

Elisabetta Canalis con la tuta-collant

Nelle ultime foto condivise con fan e follower, l'ex velina ha osato un nude look particolarmente sexy. Ha indossato senza reggiseno una tuta collant in pizzo floreale, interamente trasparente, con ampia scollatura rotonda sulla schiena, maniche lunghe e apertura sul cavallo. Fa parte della capsule collection delle feste Special Edition di Calzedonia e costa 29,95 euro. Elisabetta Canalis l'ha abbinata a una giacca nera poggiata sulle spalle, con capelli raccolti in una coda di cavallo dall'effetto leggermente messy. L'effetto vedo-non vedo è garantito.