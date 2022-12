Skyler Eva si prepara al Natale: la figlia di Elisabetta Canalis è adorabile col cardigan rosso griffato Skyler Eva è volata in Italia con Elisabetta Canalis e ne ha approfittato per sfoggiare un look super glamour. Ha ereditato la passione per le griffe dalla mamma, apparendo sofisticata e fashion con un cardigan “di lusso”.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in Italia per le feste di Natale e non può fare a meno di documentare ogni singolo spostamento sui social. Certo, al momento non ha ancora fatto visita alla sua terra natale, la Sardegna, ma è chiaro che prova sempre un grandissimo entusiasmo ogni volta che rivede gli amici e i colleghi del nostro paese. Solo negli ultimi giorni ha partecipato a un evento di beneficenza milanese in versione sirena, è volata in provincia di Venezia con un look da lady e ha trovato anche il tempo per allenarsi. Chi è la sua compagna di viaggio? La figlia Skyler Eva, che giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile: ecco il nuovo look casual, sofisticato e griffato della bimba.

Skyler Eva è già icona fashion

Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis, ha solo 7 anni ma sembra essere già destinata a seguire le orme della mamma nello spettacolo. Se in passato la mamma preferiva tenerla lontana dai social per preservare la sua privacy, ora è diventata il suo soggetto preferito delle Stories “casalinghe”. La piccola pare abbia la passione per la moda e, tra look mini me, t-shirt colorate e abiti “rubati” dall’armadio dell’ex velina, può essere considerata un’icona fashion “in erba”. Per la vacanza in Italia non ha rinunciato a questa passione per la moda e si è divertita a diventare la baby modella della mamma con un adorabile completo casual e griffato.

Skyler Eva in Philosophy di Lorenzo Serafini

Chi ha firmato il cardigan di Skyler

Cosa ha indossato Skyler Eva per il pomeriggio casalingo? Un completo che di sicuro detterà tendenza sia per grandi che per piccini. La bimba si è lasciata immortalare a piedi nudi sul divano con indosso un paio di jeans over con delle toppe ricamate su una gamba, li ha abbinati a un maxi cardigan rosso con il bordo a contrasto in bianco e nero. Il capo fa parte della collezione Kids di Philosophy di Lorenzo Serafini e sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 210 euro. Non è forse perfetto per aggiungere un tocco di stile al Natale? A quanto pare la piccola Skyler è pronta per dare il via alle feste in versione super glamour proprio come mamma Elisabetta.

