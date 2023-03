Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis diventa modella: le foto insieme con i look coordinati A soli 7 anni, la piccola Skyler Eva debutta nel mondo posando accanto alla madre Elisabetta Canalis con un’adorabile salopette di jeans.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @emporioarmani

Elisabetta Canalis è stata scelta da Emporio Armani per una nuova campagna pubblicitaria con "una collega" speciale: la figlia Skyler Eva. La bambina, nata dal matrimonio con Brian Perry, oggi ha 7 anni e ha ufficialmente debuttato come modella accanto alla madre. Le due condividono lo stesso sorriso e lo stesso spirito vivace, oltre alla passione per la moda: nei teneri video della campagna ‘Parents Talk' sfoggiano look coordinati in denim.

Il video di Elisabetta Canalis e Skyler Eva

Dopo la rottura con il marito Brian Perry, Elisabetta Canalis si è concessa qualche giorno di vacanza in Messico dove ha sfoggiato un abito hippie con maxi spacco. Il lavoro e la famiglia, però, restano al primo posto: la showgirl si è divertita a posare insieme alla figlia nella serie "Parents Talk" di Emporio Armani, una serie di interviste video in cui genitori e figli raccontano la loro esperienza insieme. Tra i vari ospiti del format compaiono Claudio Marchisio, Luca Trapanese e Soko, oltre a Elisabetta Canalis con la piccola Skyler.

Skyler Eva in Emporio Armani Kids

Insieme hanno parlato della doppia cultura della bimba, che si definisce "un'italiana nata in America" e parla entrambe le lingue. Nel video l'ex velina appare glamour e rilassata: indossa un completo oversize in denim scuro con ricami di paillettes e un crop top con logo. Il tocco finale? I sandali in raso con tacco a spillo.

Elisabetta Canalis e Skyler in Emporio Armani

Skyler Eva debutta come modella

La piccola Skyler Eva a soli 7 anni è già "modella" per Emporio Armani: indossa una salopette con la gonna in denim scuro della linea Kids di Emporio Armani abbinata a una camicia bianca a maniche lunghe. Ai piedi alterna sneakers candide e scarpette in vernice con il cinturino. Madre e figlia sono perfettamente coordinate, più felici e affiatate che mai. La somiglianza è notevole, nonostante la bimba abbia i capelli biondissimi. Nei video Skyler appare perfettamente a suo agio di fronte alla telecamera: in futuro seguirà le orme di Elisabetta Canalis nella moda?