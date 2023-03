Elisabetta Canalis in vacanza col maxi spacco: l’abito con i petali dà un assaggio di estate Elisabetta Canalis si sta godendo un po’ di relax in vacanza in Messico. Sui social ha dato una piccola anticipazione d’estate col suo look sbarazzino e sensuale: ecco gli abiti hippie destinati a diventare il must della bella stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è volata in Messico con gli amici per concedersi una breve pausa dai normali impegni professionali. Forse complice anche il fatto che sta affrontando la separazione dal marito Brian Perry, ha voluto "staccare la spina" e godersi il totale relax lontana dalla vita cittadina. Sui social ha documentato diversi dettagli della vacanza, dalle scelte culinarie ai luoghi visitati, ma sono stati soprattutto i suoi look ad aver attirato le attenzioni dei fan. Il motivo? Anticipano i trend che di sicuro spopoleranno la prossima estate: ecco qual è l'accessorio must che proprio non dovrà mancare nel nostro armadio nei mesi più caldi dell'anno.

Il look vacanziero di Elisabetta Canalis

Dopo aver infiammato i social con un minidress fresco e scollatissimo, Elisabetta Canalis è tornata a dare un piccolo assaggio di estate sui social. Ha continuato il suo viaggio in Messico puntando tutto sullo stile hippie con un maxi dress a fondo nero decorato con dei petali rossi. Si tratta di un modello fasciante con le maniche corte e a palloncino, la scollatura a cuore e un vertiginoso spacco laterale che lascia le gambe in vista. Ciabattine di pelle col tacco basso e quadrato, borsa di paglia e occhiali da sole oversize in stile diva: l'ex velina non ha assolutamente rivali in fatto di look e con la sua scelta di stile ha anticipato una delle manie che di sicuro spopoleranno nella bella stagione.

Gli abiti hippie sono il must dell'estate 2023

Freschi, colorati, sbarazzini: gli abiti dal mood hippie come quello sfoggiato da Elisabetta Canalis sono destinati a diventare il must dell'estate 2023. Sono state moltissime le Maison che in passerella hanno lanciato i modelli più svariati, dai minidress variopinti di Etro alle "reti floreali" di GCDS, fino ad arrivare alle stampe optical di Maryling: l'importante è che gli abiti siano caratterizzati da linee morbide e comode ma senza rinunciare allo stile. Possono essere lunghi o corti, pezzi "unici" o coordinati, i look hippie aggiungeranno un tocco chic e originale alle proprie vacanze ed è per questo che non possono proprio mancare in valigia.