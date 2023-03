La vacanza di Elisabetta Canalis in Messico: quanto costa l’hotel vista oceano Elisabetta Canalis sta trascorrendo la sua vacanza in Messico in un resort di lusso vista mare che è un’oasi di relax e benessere.

A cura di Clara Salzano

Elisabetta Canalis in Messico

Elisabetta Canalis è in vacanza in Messico e non rinuncia a tenersi in forma anche in relax al mare. Per il suo soggiorno messicano la nota showgirl ha infatti scelto un santuario idilliaco arroccato sul lungomare principale di Cabo. Vediamo dove Elisabetta Canalis sta trascorrendo la sua vacanza in Messico e quanto costa il suo soggiorno.

Il resort di Elisabetta Canalis in Messico

Elisabetta Canalis sta trascorrendo la sua vacanza a Montage Los Cabos, un resort di lusso sul mare a Cabo San Lucas in Messico. La struttura scelta è una vera oasi di relax e benessere che si estende per 39 acri lungo la dolce coste con limpide acque turchesi della baia di Santa Maria.

Montage Los Cabos

Montage Los Cabos unisce la bellezza naturale del luogo all'autentica cultura messicana. Il resort comprende 122 ampie camere, suite e case oltre le 52 Montage Residences sul mare. Gli alloggi più lussuosi della struttura sono residenze in stile hacienda, di fronte all'Oceano, complete di spazi abitativi interni ed esterni, con piscine private e viste impareggiabili sulla baia di Santa Maria.

Una delle camere di Montage Los Cabos

L'hotel sulla spiaggia di Cabo offre anche una spettacolare Spa Montage Los Cabos, dove i paesaggi desertici si uniscono alle acque turchesi di Cortez. Questo tempio del benessere è ispirato al tradizionale folklore messicano che circonda l'Albero della Vita e di cui si ha percezione sin dall'ingresso del resort segnato dallo storico albero Torote. Gli spazi interni con piscine e saune sono definiti dai ritmi dell'oceano, del deserto e delle tradizioni locali che aiutano a rinvigorire.

La piscina del Montage Los Cabos

Tra acque cristalline, piscine panoramiche e viste sull'oceano mozzafiato, il soggiorno presso Montage Los Cabos è sicuramente incredibile. Non sappiamo il tipo di alloggio in cui soggiorna Elisabetta Canalis ma una notte presso Montage Los Cabos va dai 1.700 dollari circa per la camera vista mare fino agli oltre 15.000 dollari della casa privata sull'oceano con cinque camere da letto.