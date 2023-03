Elisabetta Canalis infiamma il Messico: la vacanza inizia con maxi scollatura e maniche a pipistrello Elisabetta Canalis è volata in Messico per una vacanza con gli amici e ne ha approfittato per anticipare l’estate col suo look: ecco il minidress che ha indossato per una foto social.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis ha messo fine al suo matrimonio con Brian Perri ma, nonostante ciò, è voluta rimanere a Los Angeles, così che la figlia Skyler Eva possa continuare a vedere il papà ogni volta che vuole. Certo, ha chiamato mamma Bruna "in soccorso" per avere il suo sostegno in un momento simile, ma pare che non abbia perso la grinta e il sorriso smagliante che da sempre la contraddistingono. Nelle ultime ore, ad esempio, è volata in Messico per una vacanza in compagnia degli amici. Sui social ne sta documentando tutti i singoli dettagli, dando una piccola anticipazione dell'estate con i suoi look freschi e glamour.

Il look anni 2000 di Elisabetta Canalis

Per dare il via alla sua vacanza in Messico Elisabetta Canalis ha dato il meglio di lei in fatto di stile e sensualità. Ha indossato un minidress ispirato agli anni 2000, un modello sui toni del rosso, sfumato in maniera tale da ricordare delle fiamme. Ha la gonna corta, le maniche a pipistrello (tornate in voga proprio a partire da questa primavera) e una maxi scollatura con le ruches che mette in risalto il décolleté. A unire i due lembi di tessuto ci sono solo dei laccetti annodati, dettaglio che rende l'outfit ancora più provocante. In quante non vedono l'ora che anche in Italia arrivi l'estate, così da prendere ispirazione dal look fiammante dell'ex velina?

Il look da vacanza di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis con ciabattine e cappello di paglia

Per completare l'outfit vacanziero Elisabetta ha scelto un paio di occhiali da sole dalla montatura quadrata, un adorabile cappello di paglia e delle ciabattine senza tacco in total black con la punta realizzata con striscette di pelle incrociate. Capelli sciolti e mossi dall'effetto sauvage, niente trucco e sensualità da vendere: la showgirl sembra essersi lasciata alle spalle la separazione dal marito, dando il via a una nuova fase della sua vita. Nei prossimi giorni arriveranno anche le prime foto in bikini dell'anno?