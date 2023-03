Elisabetta Canalis a Los Angeles con mamma Bruna: madre e figlia sono due gocce d’acqua Elisabetta Canalis è stata raggiunta a Los Angeles dalla mamma Bruna ed è proprio con lei che ha trascorso le ultime settimane. Madre e figlia non sembrano forse essere due gocce d’acqua?

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles dopo aver trascorso diverse settimane in Italia tra impegni lavorativi e Fashion Week. Chi c'è a farle compagnia oltre alla piccola Skyler Eva? La mamma Bruna, che da qualche giorno a questa parte appare spesso al suo fianco sui social, a prova del fatto che ha temporaneamente abbandonato la Sardegna per trasferirsi in America. Solo nelle ultime ore, però, la showgirl l'ha inserita in un album su Instagram e i fan sono rimasti senza parole di fronte un dettaglio decisamente evidente: mamma e figlia si somigliano in modo così impressionante da poter essere scambiate per sorelle. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla donna più importante della vita dell'ex velina.

Chi è Bruna Canalis

Si chiama Bruna ed è la meravigliosa mamma di Elisabetta Canalis che di recente viene mostrata spesso sui social da quest'ultima. Ha sempre vissuto a Sassari, dove ha lavorato per anni come professoressa di lettere alle scuole superiori, ma nel 2017 la sua vita è cambiata in modo drastico. Con la morte del marito Cesare, primario dell’Istituto di radiologia dell’Università di Sassari, è rimasta vedova e da quel momento in poi si è dedicata totalmente ai figli Elisabetta e Luigi. Ora, complice forse la recente separazione di Elisabetta e Brian Perry, si è temporaneamente trasferita a Los Angeles e si diverte tra giornate di shopping con la figlia e feste all'aperto in compagnia della nipote Skyler. Starà pensando di allontanarsi definitivamente dalla Sardegna?

Bruna Canalis con la nipote Skyler Eva

Bruna Canalis è trendy come la figlia Elisabetta

Il dettaglio che non si può fare a meno di notare quando si guardano mamma e figlia fianco a fianco è che si somigliano in modo impressionante, tanto da poter essere tranquillamente scambiate per sorelle. Bruna ed Elisabetta hanno gli stessi capelli bruni lunghi e fluenti, la stessa bocca carnosa e lo stesso sguardo profondo. Come se non bastasse, la mamma della showgirl è super trendy, ama gli accessori griffati e non rinuncia mai a un velo di rossetto rosso sulle labbra. Insomma, è una vera e propria icona fashion e a ogni apparizione social dimostra che la bellezza e lo stile sono ereditarie in casa Canalis.