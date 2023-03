Elisabetta Canalis e la primavera grunge: il bomber di jeans nasconde il micro abito scolorito Elisabetta Canalis si gode l’arrivo della primavera a Los Angeles insieme ai suoi cani, sfoggiando un look cool che ci riporta agli anni ’90.

A cura di Beatrice Manca

Elisabetta Canalis è da poco tornata single: il matrimonio con il chirurgo Brian Perri sembra essere definitivamente al capolinea e pare che l'accordo di divorzio sia già sul tavolo. Mentre i gossip impazzano, l'ex velina sui social si mostra serena e sorridente mentre passeggia con i cani per le strade assolate di Los Angeles. Nuova vita, nuovo stile: Canalis sposa la tendenza grunge che domina le passerelle e sfoggia un look sexy con stivali neri e minidress.

Elisabetta Canalis con il giubbotto jeans oversize

Elisabetta Canalis ama condividere sui social la sua quotidianità, tra figli, sport e passione per la moda. L'ultimo look è l'ispirazione per il tempo primaverile: il pezzo forte è la giacca imbottita oversize in denim scolorito, dall'effetto used, che si apre su un minidress tie-dye sui toni del verde e del nero. Abito corto o maglia lunga? L'outfit di Elisabetta Canalis lascia le gambe in primo piano ed è completato da stivali neri alti con borchie e suola a carrarmato.

Elisabetta Canalis a Los Angeles

Elisabetta Canalis rilancia lo stile grunge

Tessuti stinti, maxi anfibi e sovrapposizioni: Elisabetta Canalis ci riporta alla fine degli anni Novanta, quando il grunge dominava le classifiche musicali e le tendenze. Lo stile grunge – imperfetto, strappato, ribelle – è tornato sulle passerelle Primavera/Estate 2023: da Bottega Veneta a MM6 Maison Margiela tornano a sfilare canottiere bianche, jeans baggy, maglieria slabbrata e maxi anfibi. Elisabetta Canalis reintrepreta la tendenza in versione più minimal e glamour, regalandoci la perfetta ispirazione per i look di primavera!