Elisabetta Canalis, la primavera si tinge di celeste: il look con scarpe glitter e accessori griffati Elisabetta Canalis si è concessa una serata scatenata con gli amici a Los Angeles e ne ha approfittato per sfoggiare un look vitaminico perfetto per la primavera: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è più attiva che mai sui social e non esita a documentare la sua quotidianità tra foto e Stories. Lo scorso weekend è uscita con gli amici a Los Angeles e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile e di sensualità. Ha infatti fasciato il corpo con un completo celeste acceso, arricchendolo con degli accessori iper griffati. Perché ha scelto proprio un colore tanto vitaminico? Per una questione "scaramantica", visto che nella stessa sera la sua squadra del cuore, l'Inter, avrebbe affrontato il Napoli.

Elisabetta Canalis fascia la silhouette col completo celeste

L'avevamo lasciata sul set con i capelli lunghissimi e indosso solo una vestaglia, oggi ritroviamo Elisabetta Canalis in versione sensuale e glamour. Per una serata scatenata nei locali di Los Angeles l'ex velina ha infatti sfoggiato un completo seconda pelle firmato Forte_Forte con leggings e top coordinati.

Elisabetta Canalis in Forte_Forte

Sono entrambi in jersey celeste, i pantaloni sono aderenti e a vita alta, mentre il crop top è monospalla, e hanno messo in risalto la silhouette impeccabile. Non è mancato un tocco sparkling con un paio di décolleté col tacco a spillo tempestati di glitter.

Le pumps scintillanti di Elisabetta Canalis

Gli accessori griffati di Elisabetta Canalis

A fare la differenza nel look primaverile di Elisabetta Canalis sono stati gli accessori griffati. Ha abbinato il completo celeste a una collana a catena total gold, per la precisione la Chain di Bottega Veneta (prezzo 1.600 euro), e a una borsa nera firmata Chanel. Ha scelto il modello classico in pelle trapuntata con la catena e la fibbia con l'iconica doppia C in metallo dorato. Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 9.700 euro. La showgirl ha inoltre portato degli occhiali da vista a goccia appesi al collier ma ha preferito non indossarli durante la serata.