Elisabetta Canalis cambia look: sul set in vestaglia con i capelli lunghi ed extra lisci Elisabetta Canalis ha cambiato look, lo ha fatto per un nuovo shooting fotografico di cui ha rivelato un’anteprima sui social: ecco le sue foto in topless con i capelli lunghissimi.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis potrà pure aver superato i 40 anni ma continua a essere un'indiscussa icona di bellezza sia nel nostro paese che nel resto del mondo. Da qualche tempo a questa parte è impegnatissima sul fronte lavorativo, basti pensare al fatto che è volata in Spagna per lanciare una linea di costumi da bagno tutta sua, ma è solo nelle ultime ore ha ha davvero lasciato senza parole i fan. In che modo? È diventata protagonista di un nuovo shooting fotografico e sui social ne ha data una piccola anteprima, posando in topless con un look inedito: ecco come si è mostrata per preannunciare un progetto al momento ancora top secret.

Elisabetta Canalis con le maxi extension

Non è la prima volta che Elisabetta Canalis si lascia immortalare nel backstage di qualche servizio fotografico speciale ma è stato solo nelle ultime ore che ha sorpreso davvero i suoi followers. Il motivo? Ha cambiato look in modo drastico, apparendo quasi irriconoscibile. Si è affidata all'hairstylist Kristen Saia, sfoggiando un'inedita acconciatura extra long.

Elisabetta Canalis con le extension

L'ex velina ha detto temporaneamente addio al long bob, ha applicato delle maxi extension che le hanno fatto arrivare i capelli sotto al seno, mettendo in risalto le lunghezze con una piega liscia e con la fila centrale. A fine shooting, però, è tornata alla "normalità", e ha posato col suo caschetto lungo con tanto di didascalia "End of the day".

Elisabetta Canalis torna ai capelli naturali

Le foto in vestaglia di Elisabetta Canalis

Fatta eccezione per l'acconciatura, Elisabetta Canalis ha preferito non dare nessuna anteprima sul look che sfoggerà nel servizio fotografico, così da mantenere un alone di mistero sul progetto a cui ha preso parte. Per la gioia dei fan, dunque, ha posato con indosso semplicemente una vestaglia di seta nera, un modello con le maniche lunghe e un micro spacco laterale. L'ha tenuta legata in vita con la cintura coordinata ma l'ha lasciata leggermente aperta sul décolleté, così da rivelare l'assenza di reggiseno. Make-up curato in modo impeccabile, manicure rosso fuoco e sorriso stampato sulle labbra: la showgirl non ha rivali quando si parla di bellezza e di sensualità.