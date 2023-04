Elisabetta Canalis vola in Spagna: nel primo giorno sul set posa in reggiseno nude e micro shorts Elisabetta Canalis è volata in Spagna per un esclusivo progetto professionale e sui social non ha esitato a mostrarsi alle prese con uno shooting. Sul set è apparsa super sensuale con reggiseno nude e micro shorts di jeans.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è più impegnata che mai sul fronte professionale e si serve dei social per documentare ogni impegno, dagli shooting fashion alle campagne pubblicitarie realizzate con la figlia Skyler Eva. Dopo essersi concessa una breve vacanza in Messico con gli amici (con tanto di outfit hippie in pieno stile estivo), è tornata alla "normale" quotidianità, anche se ha trascorso pochissimo tempo a Los Angeles. Da qualche giorno è volata in Spagna per un progetto all'insegna del glamour che solo nelle ultime ore ha rivelato: ha disegnato una collezione di costumi per il brand Wikini. Prima di dare l'annuncio, però, si era mostrata sul set in una versione iper sensuale: ecco come ha posato l'ex velina.

Elisabetta Canalis posa in intimo

Al motto di "Day 1 on set. Barcellona", Elisabetta Canalis ha rivelato alcuni dettagli inediti del servizio fotografico a cui ha partecipato. Si è lasciata immortalare nel backstage alle prese col "trucco e parrucco", sfoggiando un outfit all'insegna della sensualità che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. La showgirl è apparsa meravigliosa con indosso un reggiseno nude dalle stile minimal, un modello senza cuciture, con le spalline sottili e le coppe a triangolo che hanno messo in risalto il décolleté. Sebbene avesse anche una vestaglia di seta nera, l'ha lasciata cadere distrattamente sulle spalle, così da lasciare la lingerie in vista.

Elisabetta Canalis con i micro shorts

Gli shorts dell'estate sono micro e di jeans

Nell'album condiviso sui social Elisabetta ha inserito anche una foto con lo staff al completo e così facendo ha rivelato il total look "da set". Una volta terminato lo shooting ha coperto il reggiseno con una maxi sciarpa beige ma ha lasciato intravedere i micro shorts di jeans che aveva abbinato alla lingerie. Niente tacchi alti o scarpe gioiello, ha completato l'outfit con degli stivaloni di gomma, in pratica le galosce anti-pioggia. Capelli legati in un raccolto bon-ton ma dall'effetto spettinato, trucco curato nei minimi dettagli e smorfia irriverente: Elisabetta è assolutamente meravigliosa.