Skyler Eva “ruba” i vestiti a mamma Elisabetta Canalis: è icona fashion con body e cappellino Skyler Eva ha solo 6 anni ma ha già dimostrato di essere un peperino. La figlia di Elisabetta Canalis si è divertita a rovistare nell’armadio della mamma e le ha “rubato” i vestiti, dando vita a un siparietto adorabile ed esilarante.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è una delle regine dell'estate 2022, sui social sta documentando ogni dettaglio delle sue vacanze, concentrandosi soprattutto sui look glamour scelti per le giornate in spiaggia e per le serate con gli amici, dai costumi arcobaleno ai completi all'insegna del no-bra. Ad accompagnarla in tutte le location visitate c'è sempre stata la figlia Skyler Eva, che in più di un'occasione ha seguito il trend mini me con degli adorabili costumini matchy matchy con la mamma. Nelle ultime ore è stata proprio lei a diventare protagonista di un siparietto adorabile: ha "rovistato" nell'armadio dell'ex velina divertendosi a rubarle i vestiti.

Skyler Eva a 6 anni è una piccola icona fashion

Skyler Eva ha solo 6 anni ma sembra essere già destinata a diventare un'icona fashion proprio come la mamma. In passato Elisabetta Canalis preferiva evitare di mostrarla sui social, così da preservare la sua privacy, ma ora le cose sono cambiate e spesso diventa protagonista delle sue Stories su Instagram. A volte realizza originali tutorial beauty, altre posa in versione matchy matchy con l'ex velina, altre ancora si mostra super vanitosa di fronte la macchina la presa: insomma, la bimba ha più volte dimostrato di essere un peperino. È stato però durante la vacanza a Ibiza che ha dato il meglio di lei, lasciando letteralmente senza parole la madre.

Skyler Eva con i vestiti di Elisabetta Canalis

Skyler Eva imita mamma Elisabetta Canalis

Al motto di "Quando mamma e papà escono", Elisabetta Canalis ha mostrato Skyler Eva in una versione inedita. Complice il fatto che era con un'amichetta mentre i genitori erano fuori, la bimba si è divertita a rovistare nell'armadio della mamma "rubandole" alcuni vestiti. Il risultato? Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo neri a un bikini scintillante e a un body sgambatissimo. Ha poi completato il tutto con un cappellino portato all'incontrario e con dei sandali a doppia fascia. Certo, i capi le stanno un tantino larghi, ma è chiaro che ha dimostrato di avere molto gusto in fatto di look. Da grande vorrà seguire le orme della mamma?