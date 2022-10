Skyler Eva con occhiali da sole e t-shirt griffata: la figlia di Elisabetta Canalis è già una diva Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis, sembra aver ereditato la passione per la moda dalla mamma. Questa mattina è andata a colazione con lei e ha posato come una diva con occhiali da sole scuri e t-shirt griffata.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis si è trasferita stabilmente a Los Angeles ormai da anni ma, nonostante ciò, continua a essere seguitissima sui social. Tra foto e Stories documenta sempre i suoi impegni quotidiani, dai progetti lavorativi alle serate tra amici, fino ad arrivare ai momenti passati in famiglia col marito Brian Perri e con la figlia Skyler Eva. La piccola ha 7 anni e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Se inizialmente l'ex velina evitava di mostrarla sui social, così da preservare la sua privacy, ora le cose sono cambiate e diventa spesso protagonista di deliziosi siparietti familiari. Nelle ultime ore, ad esempio, la piccola Skyler ha rivelato l'animo glamour ereditato dalla mamma, posando in una versione incredibilmente trendy.

La t-shirt con il logo multicolor di Skyler

Questa mattina Elisabetta Canalis ha cominciato la giornata con la figlia Skyler Eva, è proprio con lei che è andata a fare colazione. La cosa particolare è che la piccola ha curato nei minimi dettagli il suo look, apparendo glamour e sofisticata in alcuni scatti realizzati dalla mamma. Cosa ha indossato? Una t-shirt firmata Diesel, per la precisione un modello classico in cotone total black della collezione realizzata in collaborazione con Brave Kid, un marchio specializzato in abbigliamento per bambini. Ha le maniche corte e sul petto è decorata con la stampa dell'iconico logo del brand in versione multicolor. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 55 euro.

La t–shirt Diesel x Brave Kids

Skyler Eva è icona fashion

Per completare l'outfit "da colazione" Skyler ha indossato un paio di maxi occhiali da sole con lenti e montatura scura, trasformandosi in una vera e propria diva. La bimba ha tenuto i capelli sciolti e lisci, giocando di fronte la telecamera proprio come fanno le star. Insomma, la figlia della Canalis sembra aver ereditato fascino, bellezza e passione per la moda proprio da lei. Adesso ha solo 7 anni, dunque è ancora troppo piccola per lavorare nello spettacolo, ma di sicuro una volta cresciuta sentiremo parlare spesso di lei. Non diventa forse sempre più bella e trendy giorno dopo giorno?

