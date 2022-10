Halloween a casa dei royals: come festeggeranno i principini George, Charlotte e Louis I figli di William e Kate come tutti i bambini amano molto Halloween. Ecco come e con chi trascorreranno la giornata di festa.

George, Louis, Charlotte

Halloween si avvicina e come tutti i bambini anche i royal baby sono fan di questa ricorrenza. Nel mondo anglosassone è una festa abbastanza sentita, che coinvolge grandi e piccini: i tre figli di Kate e William non fanno eccezione. George, Charlotte e Louis trascorreranno la giornata assieme alla nonna materna.

I Middleton amano le feste

Carole Middleton dopo un passato nelle pubbliche relazioni e nell'organizzazione di eventi, nel 1987 ha fondato assieme al marito Michael Middleton un'azienda specializzata in decorazioni per party di ogni tipo. La coppia ama trascorrere questi momenti assieme al resto della famiglia. Halloween potrebbe essere l'occasione perfetta per riunirsi agli amati (e numerosi) nipotini. I due sono nonni di George, Charlotte, Louis (i figli dei principi del Galles) e di Arthur, Grace, Rose (figli di Pippa Middleton e e James Matthews). La Party Pieces in passato è finita nella bufera proprio per un costume di Halloween: c'erano state molte critiche per un travestimento da "principessa zombie" che qualcuno aveva ricondotto alla defunta lady Diana.

Kate e William coi figli George e Charlotte

La festa di Halloween nella famiglia reale

Kate e William stanno dando ai loro tre figli un'educazione rigorosa: li stanno preparando al loro futuro, che inevitabilmente li esporrà a tanti doveri e responsabilità. Ma al tempo stesso, vogliono per loro un'infanzia serena, senza troppa esposizione mediatica e soprattutto quanto più normale possibile. Ad Halloween del 2019 la principessa aveva accompagnato i figli a fare compere in un grande magazzino. Anche quest'anno non mancheranno i festeggiamenti. La famiglia è reduce da un periodo difficile, per la morte della regina Elisabetta II: i bimbi hanno perso una nonna e questa sarà la prima ricorrenza di festa per loro, dopo il lungo lutto.

Kate e William coi tre royal baby

George, Charlotte e Louis sembra che trascorreranno la giornata assieme ai tre cuginetti e ai nonni materni. Carole Middleton sta mettendo a punto un programma ricco di cose da fare. Halloween è una delle feste che ama di più, come ha scritto su Instagram. "È un momento clou dell'autunno per me. Riesco ancora a ricordare il divertimento e le paure della mia infanzia; la possibilità di travestirmi, decorare zucche e fare dolcetto o scherzetto. Ho persino coltivato le mie zucche quest'anno, quindi non vedo l'ora di decorare quelle con i miei cari". C'è da aspettarsi, dunque, i principini alle prese con colori e pennelli, intenti a decorare le zucche assieme alla nonna.