Giulia Salemi in verde smeraldo al GF Vip 7: abito drappeggiato con maxi spacco per la puntata 20 Ieri sera è andata in onda la puntata numero 20 del Grande Fratello Vip 7. Giulia Salemi, dopo aver cambiato radicalmente stile la scorsa settimana, è tornata ai suoi amati abiti mini dress.

A cura di Giusy Dente

Anche quest'anno non mancano imprevisti e colpi di scena al Grande Fratello Vip: l'ombra del Covid si è abbattuta sul reality, costringendo la produzione a mettere in isolamento alcuni dei concorrenti. All'interno della Casa tutto prosegue normalmente tra litigi, innamoramenti, scherzi , nomination: scopriremo il vincitore di questa edizione nella finale prevista per lunedì 3 aprile 2023. Come sempre ad accompagnare il pubblico nei prossimi mesi ci sarà Alfonso Signorini, che quest'anno ha scelto di avere accanto a sé Giulia Salemi, "promossa" da inquilina a esperta social in studio. La sua presenza ha portato una ventata di freschezza, oltre che di stile: i suoi outfit sempre diversi ma uno più trendy dell'altro hanno fatto centro.

Giulia Salemi, una sorpresa dopo l'altra al GF VIP 7

Giulia Salemi non smette di stupire. Puntata dopo puntata, sta dando il meglio di sé in quanto a stile al Grande Fratello Vip 7. In studio sta portando la sua ironia, la sua simpatia ma anche la sua passione per la moda, con outfit di tendenza, sempre diversi. La showgirl sta spaziando molto tra gli stili, ma con una certa predilezione per i mini dress e le tute. Non le è sfuggita la tendenza "Catwoman" che spopoola tra le celebrities, difatti la prima puntata è stata proprio con una jumpsuit cut-out total black.

E non è passata inosservata ai suoi occhi un'altra tendenza del momento, quella per l'abbigliamento in pelle e latex, con un completo dark composto da gonna e top. Anche coi colori sta sperimentando, alternando il nero al bianco, il super femminile nude alle tinte più vivaci, come l'abito blu elettrico e il fucsia della terza puntata. Dopo aver stupito, la settimana scorsa, in tuta e sneakers (una radicale e inaspettata trasformazione) è tornata agli amati abitini.

Il look di Giulia Salemi nella puntata numero 20

Giulia Salemi ha indossato un abito verde smeraldo di Krizia, della collezione Fall/Winter 2022-23. La passione della conduttrice sono gli abiti che lasciano le gambe in primo piano, proprio come questo, che rientra perfettamente nel suo stile glamour e femminile. Il mini dress è impreziosito da drappeggi e presenta un dettaglio cut out sul fianco, lasciato semi scoperto. Lo ha abbinato a un paio di sandali scintillanti dal tacco a spillo, con fascetta sottile sul piede e cinturino alla caviglia.