Gaia Girace tra moda e tv: alle sfilate milanesi è sofisticata con l’abito drappeggiato Gaia Girace si divide tra recitazione e moda. È tornata alla Milano Fashion Week, ospite dello show di Fendi.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima giornata di sfilate alla Milano Fashion Week si è aperta con grandi nomi e show attesissimi. Hanno portato in passerella le collezioni Primavera/Estate 2024 Anrtonio Marras (con omaggio al cinema hollywoodiano), Roberto Cavalli, Etro, Diesel, Fendi. Qui sono giunte celebrities da ogni parte del mondo: presenti Linda Evangelista, Naomi Campbell, Demi Moore, Cara Delevingne. Tra le italiane ospiti dell'evento ovviamente Chiara Ferragni (con look di pelle) e l'attrice Gaia Girace.

Fendi sfila alla Milano Fashion Week

Geometrie, asimmetrie, contrasti, sovrapposizioni: lo show di Fendi è stato un omaggio alle origini del brand e ai suoi emblemi. Non a caso, grande rilievo è stato dato anche all'iconica stampa logo proveniente dall'archivio della Maison. Nella collezione Primavera/Estate 2024 la pelletteria fa da protagonista, che si abbina a capi in cui lo stile classico si combina a un’eterea sensualità senza tempo.

Gaia Girace alle sfilate milanesi

Per Gaia Girace non è la prima volta alle sfilate milanesi. L'attrice a inizio anno ha partecipato allo show della Maison Gaia, in occasione della presentazione della collezione per l'Autunno/Inverno 2023-24. Aveva puntato su uno stile mannish, ma rivisitato in una chiave per femminile. L'attrice, diventata nota al grande pubblico per l'interpretazione di Lila nella saga L'Amica geniale, stavolta ha scelto invece un outfit semplice e pulito, ma glamour. Slip dress lungo smanicato e dalla silhouette dritta per la 19enne, con scollo rotondo e motivo asimmetrico drappeggiato sul fianco che crea movimento all'abito.

Leggi anche N21 collezione Primavera/Estate 2024

Lo ha abbinato a un paio di stivaletti scuri con borsa grigio tortora. Per dare un tocco di luce al look ha aggiunto un paio di orecchini d'oro a cerchio, lasciando il viso acqua e sapone, con pochissimo make-up. L'abito sottoveste è uno dei suoi preferiti, sfoggiato anche alla Berlinale ma in versione candida. I fan non vedono l'ora di poterla ammirare di nuovo anche sul piccolo schermo. L'ultima stagione della famosa saga uscirà probabilmente nelle prime settimane del 2024.