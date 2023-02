Gaia Girace incanta la Berlinale: l’abito sottoveste con le piume lascia la schiena nuda Gaia Girace è volata a Berlino per la premiere di “The good mothers”. Chic ed elegante, ha sfilato sul red carpet con un abito bianco.

Gaia Girace in Miu Miu

Dopo il successo internazionale de L'Amica Geniale, Gaia Girace torna in tv con un nuovo progetto. Prosegue a gonfie vele la carriera della giovane attrice, lanciata dalla serie tv tratta dalla saga di Elena Ferrante. I fan presto potranno rivederla nuovamente sul piccolo schermo, perché è nel cast di The Good Mothers, serie tv presentata in concorso alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Gaia Girace conquista la Berlinale

Gaia Girace ha dovuto abituarsi in fretta al successo, andato ben oltre i confini nazionali. Il ruolo di protagonista nella serie tv L'Amica geniale l'ha messa al centro dell'attenzione internazionale: ha colpito pubblico e critica col suo talento naturale e la sua intensità di attrice. Interpretare Lila ha confermato le sue intenzioni di attrice, un sogno che coltiva da tempo.

Gaia Girace in Miu Miu

Studia da quando ha 13 anni, si è appena diplomata al Liceo, ha lavorato a due cortometraggi e ora si è lanciata nell'avventura della Berlinale. Non è certo il suo primo red carpet, dove sa sempre delicatamente imporsi con la sua bellezza mediterranea. L'anteprima di The Good Mothers è stata un successo, la serie tv è stata accolta positivamente. Gaia Girace ha sfilato elegantissima sul red carpet, indossando un abito da sera bianco firmato Miu Miu.

in foto: abito Miu Miu

Il vestito presenta spalline sottili, incrocio sulla schiena e ampia scollatura rotonda, impreziosito da un orlo di piume di marabù sul fondo della gonna, lunga fino alle caviglie. Fa parte della collezione Holiday 2022 e sul sito ufficiale della Maison costa 3100 euro. Ha completato il look chic con un paio di sandali color argento, illuminando l'outfit con pochi scintillanti gioielli. Gaia Girace è una promessa del cinema e una vera regina del red carpet.