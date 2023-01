Gaia Girace, da L’amica geniale alle sfilate milanesi: la trasformazione trendy in giacca e calzettoni Ricordate Gaia Girace, alias Lila de L’amica geniale? È stata tra le grandi protagoniste delle sfilate della Milano Fashion Week A/I 2023-24, dove è apparsa radicalmente trasformata con un nuovo stile all’insegna del glamour.

A cura di Valeria Paglionico

È partita ufficialmente la Milano Fashion Week dedicata alla moda Uomo e per tutto il weekend saranno moltissime le Maison che presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24. Ieri ad aprire le danze è stata Gucci, tornata in passerella per la prima volta dopo l'addio di Alessandro Michele, mentre in serata è toccato a Dsquared2, che ha lanciato una linea ispirata al mondo western. Al di là dei capi glamour e originali visti sul catwalk, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati gli ospiti "famosi" che hanno occupato le prime file del front-row. In quanti ricordano Gaia Girace, meglio nota come Lila Cerullo de L'amica geniale?

La rivoluzione di stile di Gaia Girace

Se ieri nel pomeriggio era stato Ghali a catalizzare i riflettori su di sé con uno stile tutto nuovo, ieri sera è stato il turno di Gaia Girace. Siamo sempre stati abituati a vederla ne L'amica geniale con dei sobri look anni '70, oggi la ritroviamo completamente trasformata alle sfilate milanesi. Sarà perché è cresciuta (ad oggi ha infatti 19 anni) o perché fuori dal set può far emergere il suo animo glamour in totale libertà, ma la cosa certa è che sembrava essere una persona diversa. Niente più gonne al ginocchio, camicie bon-ton col nastro intorno al collo e magliette a girocollo come la sua Lila, l'attrice è apparsa più fashion che mai in un total outfit firmato Dsquared2.

Gaia Girace in Dsquared2

Gaia Girace in doppiopetto e tacchi alti

Per partecipare allo show della Maison Gaia ha puntato sullo stile mannish ma rivisitandolo in una versione iper femminile. Ha sfoggiato una maxi giacca doppiopetto gessata, un modello con i bottoni grossi e gold che a primo impatti sembrava essere un abito. La verità, però, è che copriva dei micro shorts coordinati che lasciavano le gambe in vista. Per completare il tutto ha seguito uno dei trend più gettonati del momento, quello dei calzettoni di spugna bianca portati a vista, li ha abbinati a un paio di sandali con un vertiginoso tacco a spillo. Cluth bag nera, capelli sciolti e ondulati e una linea di eye-liner molto marcata sugli occhi: la Girace è cresciuta e sembra essere destinata a diventare icona di stile.