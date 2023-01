Ghali è re di stile alla sfilata di Gucci: la trasformazione in total denim con i ricci vaporosi Gucci è tornata in passerella dopo l’addio di Alessandro Michele, lo ha fatto durante la Milano Fashion Week dedicata alla moda Uomo. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato Ghali, apparso nel front-row con uno stile rivoluzionato.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita ufficialmente la Milano Fashion Week dedicata alla moda Uomo e fino al prossimo weekend saranno molti i brand che presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24. Ad aprire le danze nel primo pomeriggio è stata la Maison Gucci, tornata in passerella dopo il recente addio di Alessandro Michele. Lo show ha dato il via a una nuova era fatta di massimalismo creativo e barocco, di colori rarefatti e accenti grunge, ma c'è una cosa che non è assolutamente cambiata: il front-row gremito di star. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto Ghali, apparso radicalmente trasformato con uno stile tutto nuovo.

Il look di Ghali alle sfilate di Milano

Ghali è stato tra i grandi protagonisti della sfilata di Gucci che si è tenuta questo pomeriggio a Milano, la prima senza Alessandro Michele. Ha dimostrato di essere una vera e propria icona fashion con un look total demin dai dettagli scintillanti che si rivelerà perfetto per affrontare con stile le uggiose e piovose giornate invernali. Il rapper ha abbinato dei jeans chiari e decorati con delle paillettes fucsia "floreali" a una giacca coordinata, un modello oversize dal taglio irregolare tempestata di borchie metalliche e rock. Per completare il tutto ha scelto una camicia classica in azzurrino e dei mocassini di pelle col morsetto e il tacco, aggiungendo così un tocco genderless all'outfit. Chi ha firmato il suo completo? Naturalmente la Maison Gucci.

Ghali in Gucci

Il nuovo stile di Ghali

Tutti coloro che seguono Ghali dagli esordi sanno bene che ha sempre avuto la passione per la moda ma, se in passato era un perfetto rapper tra abiti over e accessori iper griffati, ora ha cambiato radicalmente stile. Dà sempre più spazio al glamour, aggiungendo qualche tocco rock e genderless per rendere i suoi outfit ancora più contemporanei. Come se non bastasse, ha anche detto addio ai rasta, da qualche tempo è tornato ai suoi ricci naturali e vaporosi, portandoli sciolti e a caschetto. Alla sfilata di Gucci era tra le star più sofisticate del front-row e di sicuro prenderà ispirazione dai completi proposti in passerella per le sue prossime apparizioni pubbliche.