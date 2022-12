Ghali dice addio alle treccine: il nuovo look è con i ricci naturali e vaporosi Dimenticate le treccine lunghe e strette di Ghali, ora il rapper ha cambiato stile. Alla festa natalizia di Zalando ha rivelato il suo nuovo hair look con i capelli al naturale: ecco le foto dell’acconciatura inedita.

A cura di Valeria Paglionico

Ghali è uno dei cantanti più amati del nostro paese e, nonostante non abbia compiuto neppure ancora 30 anni, vanta già una lunga lista di successi alle sue spalle. È diventato famoso da giovanissimo e da allora la sua carriera non ha subito alcuna battuta d'arresto, anzi con ogni hit è riuscito sempre a scalare le classifiche italiane. Non sorprende, dunque, che sia stato tra gli ospiti più attesi del party natalizio organizzato da Zalando nell’esclusivo locale Il Marchese di Milano. Oltre a lasciare gli ospiti senza fiato con la sua performance esclusiva e adrenalinica, ha anche rivelato il nuovo hair look che ha scelto per l’inverno: ecco come si è mostrato il rapper.

I ricci naturali di Ghali

Siamo sempre stati abituati a vederlo con delle treccine strettissime lunghe fino alle spalle e, fatta eccezione per alcuni colpi di testa in fatto di colori originali, è quasi sempre rimasto fedele a questa acconciatura. Certo, qualche mese fa ha osato con una inedita chioma corta, ma poco dopo è tornato alle trecce, provando anche una tintura rosso fuoco. Ora le cose sono cambiate: alla festa di Natale di Zalando il rapper è apparso quasi irriconoscibile con dei ricci vaporosi e al naturale che, essendo abbastanza lunghi, sono andati a creare un “effetto casco”. I fan non hanno potuto fare a meno di apprezzare questa piccola rivoluzione di stile, trovando il nuovo look del cantante più naturale e sbarazzino.

Ghali con il look di pelle al party di Zalando

Ghali torna sul palco in total leather

Oltre a essere un cantante di successo, Ghali è anche un’indiscussa icona fashion, basti pensare al fatto che in occasione di ogni apparizione pubblica su un palco ambito è riuscito a fare tendenza. Il suo stile è glamour e originale e soprattutto caratterizzato da innumerevoli accessori griffati. Durante l’evento milanese di ieri sera è tornato a esibirsi e lo ha fatto in total leather con un completo in stile rocker. Sia i pantaloni che la giacca sono da biker, in pelle nera e decorati con delle zip a contrasto. Non sono mancati gli orecchini pendenti, che hanno aggiunto un ulteriore tocco glamour all’outfit. Insomma, nonostante il rapper abbia cambiato acconciatura, non ha perso la sua passione per la moda e continua a essere un vero e proprio punto di riferimento per i fashion addicted più incalliti.