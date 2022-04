Ghali torna sul palco: ad Amici sorprende con i capelli corti e i pantaloni a righe Ghali è tra gli ospiti speciali della puntata di Amici di sabato 30 aprile, si tratta della sua prima volta sul palco dopo un lungo periodo di pausa. Cosa ha indossato per l’occasione? Oltre a sfoggiare il nuovo taglio di capelli corto, ha anche sorpreso con degli originali pantaloni a righe.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 arrivato alla sua fase finale che ormai da anni dà spazio ai giovani talenti della musica e della danza. Al di là dei ragazzi in gara e dei giudici famosi, da Stefano De Martino a Stash, a fare la differenza sono gli ospiti speciali che ogni settimana si esibiscono sul palco. Nella puntata di sabato 30 aprile è stato il turno di Ghali, il rapper di origini tunisine che ha appena lanciato il suo nuovo singolo Fortuna, estratto dall'album in uscita il prossimo 20 maggio. Come al solito si è distinto per originalità, presentandosi negli studi Mediaset con i capelli corti e un audace look a righe.

Il look di Ghali ad Amici

Ghali non ha mai nascosto di avere la passione per la moda e fin dagli esordi riesce a distinguersi sempre per originalità con i suoi look all'insegna del glamour. Per il gran ritorno sul palco ha puntato tutto sulla Maison Marni, che ha firmato per lui un outfit a righe super colorato. Ha infatti abbinato una giacca over bicolor in bianco e blu cobalto a un paio di pantaloni leggermente a zampa e a righe orizzontali sugli stessi toni. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers e un chiodo di pelle nero con il maxi logo del brand sulla manica. Non portando nulla sotto il blazer, ha deciso di decorare il petto con catene e collane d'oro e diamanti.

Ghali ha detto addio ai dread

Erano anni che Ghali portava i capelli lunghi e con i rasta, spaziando tra originali chignon e chioma lasciata sciolta, ma da qualche tempo a questa parte le cose sono cambiate. Complici i nuovi progetti a cui si è dedicato, ha pensato bene di "darci un taglio". Ha rivelato l'inedito look a fine febbraio sui social, spiegando ai fan di avere tante novità da raccontare nell'album appena portato a termine. Il cantante ha detto addio ai dread ed è tornato alla sua chioma naturale, ovvero con i ricci afro. Certo, portandoli cortissimi, i capelli appaiono semplicemente crespi, ma è chiaro che il colpo di testa lo ha reso quasi irriconoscibile. In quanti sono rimasti di stucco dopo averlo visto in questa nuova versione ad Amici?