Elodie pronta per il concerto a Milano: svela la data in maxi zeppe e tanga scintillante Elodie sarà in concerto per la prima volta al Forum di Assago di Milano il 12 maggio 2023. Ha annunciato la vendita dei biglietti con un sexy look black&white.

A cura di Giusy Dente

Dopo un'estate intensa, fatta di un tormentone dietro l'altro, Elodie è già pronta per una nuova avventura musicale. La cantante ha annunciato che tornerà ancora una volta sul palco dell'Ariston, in qualità di cantante in gara, ma le sorprese per i suoi fan non sono certo finite qui. Ha annunciato anche l'uscita di un nuovo album e parallelamente sono cominciate le vendite dell'atteso concerto al Forum, il prossimo 12 maggio. Ne ha dato notizia a modo suo, con un look super sexy come sempre.

Elodie torna alla musica

Anche se si è cimentata in tante esperienze nuove e diverse, è la musica il grande amore di Elodie. Fan e follower hanno potuto ammirarla sul grande schermo, dove si è messa in gioco come attrice, ma anche sul piccolo schermo, in qualità di conduttrice del Festival di Sanremo 2021. Ma ora è tempo di tornare ai progetti musicali, il tutto mentre anche dal punto di vista sentimentale va a gonfie vele nella vita della cantante. Attualmente infatti è fidanzata con Andrea Iannone.

L'annuncio di Elodie

Per rendere ufficiale la vendita dei biglietti per il concerto di Milano, Elodie ha scelto un look audace e sexy come sempre. Il suo stile ultimamente è cambiato, merito anche di Lorenzo Posocco, l'esperto che cura la sua immagine (nonché quella di Dua Lipa). Prima di lui, era Ramona Tabita la sua stylist, colei che per prima ha dato un'impronta estremamente moderna ai suoi outfit, rendendola un'icona. La rivoluzione di Posocco punta a renderla ancora più sofisticata, più proiettata alla scena internazionale.

Leggi anche Cecilia Rodriguez col maxi spacco svela la data del matrimonio con Ignazio Moser

Le nuove immagini, coi capelli effetto bagnato che ama particolarmente, la vedono indossare un top bianco aderentissimo di AndreAdamo. Indossa spesso le creazioni di questo brand: ha anche preso parte alla sua sfilata, durante la Milano Fashion Week dedicata all’Autunno/Inverno 2022-2. Ed erano dello stilista Andrea Adamo anche i look del video Tribale. Ha abbinato il top a un tanga con taglio a V impreziosito da cristalli, firmato Dsquared2.

A completare il look, un paio di maxi zeppe bianche con plateau e cinque cinturini su collo del piede e sulle caviglie: sono di Marc Jacobs. "Finalmente sono usciti i biglietti per questa prima data al Forum, l'unica data che farò. Sono molto emozionata, felice, non vedo l'ora: so che ci divertiremo moltissimo, balleremo tantissimo, sto già preparando tutto. Sarà un bello show" ha detto nelle Instagram Stories.