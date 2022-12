Elodie a Sanremo 2023: la prima foto all’Ariston è coi pantaloni zebrati Elodie ha ufficializzato la sua presenza a Sanremo 2023: sarà in gara tra i Big.

A cura di Giusy Dente

Elodie in Alessandra Rich

È ufficiale: Elodie torna a Sanremo. Amadeus ha rotto il silenzio e ha comunicato il lungo elenco di Big che saliranno sul palco dell'Ariston in qualità di cantanti in gara. L'annuncio arriva a due mesi dall'inizio della kermesse, un'edizione su cui ci sono moltissime aspettative.

Sanremo 2023 si avvicina

Amadeus torna alla conduzione e alla direzione artistica di Sanremo per la terza volta. Le edizioni 2020 e 2021 sono state un successo in termini di ascolti e non solo: un pubblico sempre più giovane si è avvicinato alla visione della manifestazione canora, con un boom di interazioni social. Le scelte di Amadeus si sono rivelate vincenti, sia per quanto riguarda il cast che gli ospiti che i conduttori. Quest'anno ad affiancarlo sul palco ci saranno Gianni Morandi (tutte le sere), Chiara Ferragni (prima serata e serata finale) e Francesca Fagnani.

Elodie in Alessandra Rich

Dopo aver reso noti i nomi dei Giovani in gara, è toccato proprio al padrone di casa sciogliere il mistero anche sui Big. La scelta è stata come sempre dare spazio a più generi di musica possibile, tra novità e conferme. Sono tutti artisti che costituiscono un punto di riferimento per diverse generazioni: si spazia da Giorgia agli Articolo 31, da Leo Gassmann a I Cugini di Campagna, da Marco Mengoni a Lazza. Salirà sul palco dell'Ariston anche Elodie.

in foto: giacca crop Alessandra Rich

Elodie annuncia il ritorno a Sanremo

Il nome di Elodie è legato a doppio filo al Festival di Sanremo: è un palco a lei caro, che ha calcato tante volte in diverse vesti e che le ha sempre dato soddisfazioni. Ha partecipato nel 2017 e nel 2020 alla gara canora, mentre nel 2021 si è cimentata come co conduttrice. Tornerà alla kermesse in qualità di concorrente a febbraio: ha annunciato la sua partecipazione lo stesso giorno in cui ha rivelato la pubblicazione un nuovo singolo. Il post su Instagram la ritrae sul fatidico palco dell'Ariston.

in foto: pantaloni Alessandra Rich

Indossa un look black&white firmato Alessandra Rich. La giacca crop a maniche lunghe a effetto velluto è impreziosita da pelliccia e decorazione in cristalli. Costa 2772 euro. I pantaloni svasati in velluto sono in stile animalier, con stampa zebrata: costano circa 880 euro. Ha completato il look con scarpe col tacco e micro bag. Ovviamente la curiosità non è solo sulla musica che porterà a Sanremo, ma anche sui capi che indosserà, visto che è una delle cantanti più trendy e alla moda del momento: a chi affiderà i suoi look alla moda?