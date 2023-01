Elodie cambia look per Sanremo 2023: alle prove con cravatta e pantaloni gessati Elodie è arrivata a Sanremo per la prima prova con l’orchestra all’Ariston e su Instagram ha anticipato nuovi dettagli di stile.

Il conto alla rovescia per Sanremo 2023 è iniziato: martedì 7 febbraio inizia il Festival della canzone italiana, un evento che tiene incollato al televisore milioni di italiani. In queste settimane fervono i preparativi: anche la cantante Elodie si trova nella cittadina ligure per le prove e su Instagram ha anticipato qualche nuovo dettaglio in fatto di look.

Elodie a Sanremo con il look oversize

Elodie ha pubblicato nelle Instagram Stories alcuni momenti della prima prova in teatro: un selfie con la sua direttrice d'orchestra Carolina Bubbico, una foto dell'orchestra e ovviamente il suo look. Negli ultimi mesi la cantante di Tribale ci ha abituato a mise glamour e sensuali, dai top cut out alla lingerie di raso. Per tornare sul palco dell'Ariston però ha deciso di dare una svolta al look con un paio di pantaloni oversize gessati sui toni del grigio, una semplice camicia bianca e una vistosa cravatta gialla fantasia. Completavano il look le pump nere con il tacco alto: originale, sofisticato e cool.

Il look di Elodie alla prima prova di Sanremo

Chi vestirà Elodie a Sanremo

Lo stile androgino sarà il filo conduttore dei look per le serate di Sanremo? Troppo presto per dirlo. Sappiamo però che ad aiutarla nella scelta dei look ci sarà il fidato stylist Lorenzo Posocco, che da tempo cura i suoi outfit. Le griffe scelte per le serate sono top secret, ma possiamo immaginare che nella rosa ci siano gli abiti Versace Atelier, un brand che spesso l'ha accompagnata su palchi e red carpet, Valentino Haute Couture o Miu Miu, che ha indossato di recente. Qualunque sia la scelta non abbiamo dubbi: lascerà tutti, come sempre, a bocca aperta.