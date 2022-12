Elodie in lingerie e collana di perle: la copertina del nuovo album è “griffata” Trucco scuro sfumato sugli occhi, capelli bagnati e lingerie di raso: Elodie annuncia così la data d’uscita dell’album “Ok. Respira”

Il 2022 è stato un grande anno per Elodie tra successi in classifica e debutto al cinema. Il 2023 però promette di essere ancora più esplosivo: la cantante romana infatti è tra i big in gara al Festival di Sanremo ed è già salita sul palco sfoggiando un look zebrato. Non solo: il 10 febbraio esce il suo nuovo album Ok. Respira. Lei stessa ha annunciato la data ai fan condividendo le prime immagini dell'album che la ritraggono in una versione boudoir tra capelli bagnati, trucco sfumato sugli occhi e lingerie griffata.

Il completino in raso di Elodie

Elodie aveva già anticipato l'arrivo di nuova musica con un misterioso scatto in accappatoio. Adesso la cantante ha pubblicato nuove immagini, inclusa la copertina dell'album in cui si vede il suo volto in primo piano. Probabilmente tutti gli scatti appartengono al backstage della copertina: riconosciamo lo stesso iconico wet look con i capelli bagnati pettinati all'indietro e il trucco smokey eyes con un ombretto scuro calcato sotto agli occhi.

Elodie in Miu Miu, foto via Instagram

Tra gli scatti c'è uno molto particolare, in cui la cantante è seduta sul pavimento e indossa solo la lingerie. Si tratta di un completino in raso dal sapore retrò, con culottes a vita alta e reggiseno push up, firmati Miu Miu. Gli slip sono in vendita al prezzo di 290 euro, mentre il reggiseno (in colori diversi) si trova sul sito al prezzo di 500 euro.

Culotte in raso Miu Miu (foto via Mytheresa.com)

Elodie rilancia le infradito con il tacco

Il look di Elodie è completato da accessori molto particolari: un paio di sandali dorati con un intreccio infradito e una collana di perle. Si tratta del modello Vita del brand di gioielli Eéra, marchio italiano fondato da Chiara Capitani e Romy Blanga. Alcuni modelli simili, in perle oro bianco e diamanti, possono arrivare a costare anche 2.690 euro.

La collana in perle e diamanti Eéra

Ancora una volta a curare il look è stato lo stylist Lorenzo Posocco, che ha accompagnato la cantante nella svolta di stile audace e glamour degli ultimi mesi. Ora le aspettative per Sanremo sono alle stelle: come ci stupirà sul palco dell'Ariston?