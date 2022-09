Elettra Lamborghini lancia Todo Pago: tanga in vista e maxi zeppe per il nuovo singolo Elettra Lamborghini è pronta per tornare a scalare le classifiche: il prossimo 30 settembre sarà fuori Todo Pago, il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Perro Primo. Come ha dato l’annuncio? Con un look iper sensuale.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio dell'autunno sono molte le star che hanno cominciato a lanciare i loro nuovi progetti professionali: che si tratti di un programma tv, di una collezione fashion o di un singolo, non importa, la cosa certa è che le celebrities non esitano a sponsorizzare i loro lavori sui social. Elettra Lamborghini non fa eccezione e proprio nelle ultime ore ha annunciato che il 30 settembre sarà fuori una sua hit inedita: si intitola Todo Pago ed è nata dalla collaborazione con l'artista argentino Perro Primo. Per l'occasione poteva mai rinunciare al suo stile sensuale e provocante? Assolutamente no: ecco cosa ha indossato.

Elettra Lamborghini lancia il nuovo singolo sui social

Dopo aver spopolato con Caramello per tutta l'estate, Elettra Lamborghini è pronta per tornare a scalare le classifiche. Se sua sorella Ginevra Lamborghini (con la quale non ha assolutamente rapporti) ha accettato di rinchiudersi nella casa del GF Vip 7, lei ha preferito darsi alla sua più grande passione, la musica. Si è servita dei social per annunciare la prossima uscita el singolo Todo Pago e, sebbene il brano sarà fuori il 30 settembre, ha già dato una piccola anteprima dello stile che sfoggerà nel video. Dopo le innumerevoli jumpsuit seconda pelle della scorsa estate, ora l'ereditiera ha lasciato spazio ai completini stampati.

Elettra Lamborghini e Perro Primo

Il look autunnale di Elettra Lamborghini

Negli scatti condivisi su Instagram per annunciare l'uscita di Todo Pago, Elettra ha indossato un completo super sensuale con pantaloni a zampa e crop top monospalla coordinato, entrambi a fondo viola decorati all-over con delle stampe fucsia.

Il completo stampato di Elettra Lamborghini

L'ereditiera ha lasciato l'ombelico in mostra, osando con un audace taglio cut-out sul seno e con il tanga che esce dai pantaloni come impone il trend del momento. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con maxi tacco e zeppa tempestati di cristalli silver, così da aggiungere un ulteriore tocco esuberante all'outfit. Nel video del brano indosserà proprio questo look?