Cecilia Rodriguez col maxi spacco svela la data del matrimonio con Ignazio Moser Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato la data del loro matrimonio: sarà a ottobre 2023. Ieri sono stati tra gli ospiti di Verissimo e per l’occasione l’argentina ha incantato il pubblico con un abito midi col maxi spacco.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: la proposta è arrivata nel weekend di Halloween durante una romantica vacanza in montagna e da allora l'argentina non può fare a meno di mettere in mostra l'anello col maxi diamante sui social. Ieri i futuri coniugi sono stati tra gli ospiti di Verissimo e, intervistati da Silvia Toffanin, hanno svelato la data del matrimonio: pronunceranno il fatidico sì a ottobre 2023. Non hanno aggiunto altri dettagli sulla cerimonia, anche se, stando alle indiscrezioni, dovrebbe svolgersi in una chiesa nei boschi del Trentino con Belén e Stefano De Martino nei panni di testimoni.

Il look "pre-matrimonio" di Cecilia Rodriguez

Cosa ha indossato Cecilia Rodriguez per annunciare la data delle nozze? Ha puntato tutto sulla sensualità ma senza rinunciare al glamour. Ha indossato un abito verde militare di Federica Tosi, un modello asimmetrico e leggermente drappeggiato sia in vita che su una delle spalle.

Cecilia Rodriguez in Federica Tosi

Ha le maniche lunghe, il bustier a girocollo e una gonna incrociata che dà vita a un maxi spacco frontale. Per completare il tutto l'argentina ha scelto una maxi cintura in tinta che le ha segnato il punto vita e un paio di décolleté neri di Ninalilou. Ignazio ha preferito invece un look minimal con maglione bianco a collo alto e pantaloni dal taglio classico in blu.

Abito Federica Tosi

Tutto quello che sappiamo sulle nozze di Cecilia e Ignazio

Ignazio e Cecilia si sono incontrati nel 2018 al GF Vip e tra loro è stato amore a prima vista, tanto che l'argentina si è ritrovata a lasciare il suo ex Francesco Monte in diretta tv. Cosa si sa del loro matrimonio? Al momento solo la data è stata confermata: i due hanno scelto ottobre perché a settembre sono impegnati con la vendemmia, visto che la famiglia dell'ex ciclista possiede un'azienda vinicola nel Trentino. Gira voce che si sposeranno proprio nella terra natale di Ignazio e che asseconderanno la richiesta di Belén, che sui social aveva dichiarato di voler essere la testimone. Pare, inoltre, che anche Santiago e Luna Marì avranno un ruolo di primo piano nella cerimonia, potrebbero essere dunque trasformati nel paggetto e nella damigella che portano le fedi.