Valentina Ferragni alle sfilate con le maxi zeppe: per la Fashion Week si ispira agli anni 2000 Valentina Ferragni è tra le grandi protagoniste della Milano Fashion Week A/I 2023-24. Ha partecipato alle sfilate fin dalla prima giornata, sorprendendo i fan con delle maxi zeppe in pieno stile anni 2000.

È partita ufficialmente la Milano Fashion Week e fino alla prossima domenica saranno moltissime le Maison che presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24. Ieri è stato il turno di Diesel, Fendi, Etro, e in tutti i casi i front-row sono stati letteralmente invasi dalle star. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Valentina Ferragni che, dopo essere volata a Sanremo per sostenere la sorella Chiara, è tornata al suo lavoro da imprenditrice e influencer. Cosa ha indossato per dare il via alla sua Settimana della Moda? Un accessorio che di sicuro farà impazzire tutti gli amanti dei primi anni 2000.

I sandali in pvc di Valentina Ferragni

Dopo aver dato il via alle sfilate in total white, Valentina Ferragni ha sfoggiato ancora una volta un look candido ma un tantino più audace del precedente. Allo show di Diesel è apparsa trendy e provocante con un completo bianco.

Valentina Ferragni alla sfilata Diesel

Ha abbinato un paio di pantaloni cargo aderenti a un blazer sportivo coordinato con la zip sul davanti. Ha indossato quest'ultimo senza reggiseno, rivelando così il tatuaggio a forma di cuore al centro del décolleté. Non sono mancati gli occhiali da sole da diva, anche se a fare la differenza sono state le scarpe: un paio di sandali in pvc trasparente con zeppa e tacco altissimo.

Le scarpe in stile anni 2000 di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni si ispira agli anni 2000

Valentina Ferragni ha sfruttato i pochi minuti liberi per cambiarsi in modo drastico, così da sfoggiare un nuovo look per la sfilata successiva, quella di Fendi. Per il terzo show della sua Fashion Week ha puntato sul colore che preferisce, il rosa.

Valentina Ferragni alla sfilata Fendi

Ha sfoggiato un abito a righe bianche e fucsia dall'effetto optical, un modello aderente e lungo con un cut-out sulla pancia. L'accessorio che ha fatto la differenza? Le mules fluo di gomma con la maxi zeppa che ricordano lo stile dei primi anni 2000. Da Etro, invece, ha puntato tutto su crop top e jeans, entrambi decorati con le iconiche stampe fiorate della Maison, e ancora una volta non ha rinunciato alle zeppe. Insomma, la sorella di Chiara ha fatto letteralmente sognare i nostalgici: nella prossima stagione ci sarà il gran ritorno delle zeppe oversize?