Valentina Ferragni in total white per la prima sfilata della Milano Fashion Week Valentina Ferragni sarà ospite fissa alle sfilate della Milano Fashion Week. Ha “debuttato” al primo show con un look bianco dalla testa ai piedi.

A cura di Giusy Dente

Milano è la capitale della moda, in questi giorni. Archiviata la New York Fashion Week, che ha portato in passerella le tendenze per l'Autunno/Inverno 23-24, tocca adesso alla città italiana far sfilare le collezioni della prossima stagione. Il fitto calendario di appuntamenti prevede 54 sfilate fisiche e 5 digitali, tra cui gli attesissimi show di Prada, Giorgio Armani, Etro, Bottega Veneta e Gucci. Alcuni degli eventi in programma sono aperti al pubblico, dunque potranno accedere anche i "non addetti ai lavori". Spazio anche a feste, dj set e cocktail party: la Settimana della Moda è anche un momento di incontro, un'occasione per brindare e divertirsi nelle location più belle della città. Lunedì 20 febbraio Laura Biagiotti ha presentato la sua nuova collezione. Tra gli ospiti c'era anche Valentina Ferragni.

Valentina Ferragni torna alla Fashion Week

Proprio come sua sorella Chiara, anche Valentina Ferragni è una fashion addicted, appassionata di moda e sempre al passo con le tendenze, attiva nel settore anche in qualità di imprenditrice, con una linea tutta sua di gioielli. L'influencer è ospite fissa degli eventi più glamour e ovviamente non manca mai alla Settimana della Moda. A gennaio è volata a Parigi per le sfilate Haute Couture Primavera/Estate 2023, ora invece si godrà gli show della Milano Fashion Week in programma fino al 27 febbraio. La sfilata con cui ha inaugurato la sua intensa settimana è quella di Laura Biagiotti.

Valentina Ferragni alla sfilata di Laura Biagiotti

La stilista ha portato in passerella la sua nuova collezione Autunno-Inverno 2023/24 e ha scelto di sfilare in un luogo simbolo della città: il Piccolo Teatro. La moda si è fusa con l'arte e per rendere ancora più vivo questo connubio, Laura Biagiotti ha incluso nello show un'esibizione dei ballerini Jacopo Tissi ed Eleonora Abbagnato, che hanno danzato per i presenti.

Tra questi anche Valentina Ferragni. Il debutto dell'imprenditrice alla Milano fashion Week è stato in total white. Sicuramente prenderà parte ad altri appuntamenti in programma, ma per la sfilata di Laura Biagiotti ha scelto un outfit candido dalla testa ai piedi. Ha indossato un total look in maglia della Maison composto da top con coppe preformate e giacca abbinata con maxi colleto, gonna lunga con spacco frontale, décolleté col tacco alto.

Bianca anche la borsa, con le inconfondibili iniziali L e B del brand in azzurro. Sofisticata e chic come sempre, l'imprenditrice per l'occasione non ha rinunciato a indossare i gioielli del suo brand, che ama sfoggiare sia nella quotidianità che nelle occasioni speciali, perché come raccontato in un'intervista a Fanpage.it sono un prodotto di cui è molto fiera e per cui ha lavorato a lungo. Quali saranno i suoi prossimi look trendy, alle sfilate dei prossimi giorni?