Elodie annuncia il nuovo album in accappatoio (e rilancia il trucco smokey eyes) Accappatoio bianco, occhi carichi di ombretto scuro e capelli pettinati all’indietro: su Instagram Elodie ha annunciato così il suo prossimo progetto musicale.

A cura di Beatrice Manca

Il 2022 è stato un grande anno per Elodie: non solo ha scalato le classifiche con i suoi brani, ma ha anche debuttato come attrice in Ti mangio il cuore, trasformandosi in una vera dark lady. Tra un videoclip ispirato agli anni Duemila e un red carpet da regina di cuori, la cantante romana è diventata la seconda artista donna più ascoltata in Italia nel 2022 secondo la classifica di Spotify Wrapped. A meno di un mese dalla fine dell'anno Elodie ha pubblicato una foto in accappatoio per fare un annuncio importante: "Ok. Il disco è finalmente pronto".

La foto in accappatoio di Elodie

Elodie quest'anno si è divisa tra molti progetti e ha finalmente potuto annunciare ai fan in attesa l'uscita di un nuovo album. Sul titolo e temi delle canzoni nessun indizio: la cantante ha scelto uno scatto su fondo neutro in cui appare perfettamente truccata, come prima di un servizio fotografico, avvolta in un morbido accappatoio bianco. Non indossa nient'altro, a parte un paio di orecchini argentati, ma guarda fiera davanti a sé.

Elodie con i capelli bagnati e lo smokey eyes

Il nuovo album sarà accompagnato da un cambio di look? Elodie è famosa per aver giocato spesso con il suo stile, passando da abiti a sirena a pantaloni cargo e microtop. Ancor più spesso Elodie ha cambiato colore e taglio di capelli, passando dalla chioma rosa dei tempi di Amici a lunghe onde da diva, fino alle treccine e ai ricci naturali. Nella foto pubblicata su Instagram sfoggia un perfetto "wet hair look", con le ciocche scure pettinate all'indietro "effetto bagnato". Tutta l'attenzione è sul make up degli occhi, resi ancor più intensi con un intenso ombretto scuro sfumato: lo smokey eyes è tornato ufficialmente di tendenza!