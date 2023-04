Elisabetta Gregoraci rilancia la stampa mimetica anni Duemila: il look sfiora i 5000 euro La stampa camouflage è il dettaglio trendy del nuovo look griffato di Elisabetta Gregoraci, che ci riporta dritti agli anni Duemila.

Elisabetta Gregoraci, da fashion addicted sempre al passo con le tendenze, sa benissimo su quali elementi puntare nei suoi look, per essere sempre alla moda. Tutto questo, sempre rispettando il suo stile: predilige outfit sensuali e femminili soprattutto nelle grandi occasioni, ma non mancano tocchi più casual e sbarazzini nella vita di tutti i giorni. Maxi scollature, spacchi vertiginosi, addominali in vista, dettagli cut-out e gambe in mostra sono un must dei suoi look. Alla showgirl non è sfuggito un vecchio trend tornato alla ribalta: la stampa mimetica anni Dueemila.

Elisabetta Gregoraci come nei Duemila

Influencer e celebrities ultimamente attingono molto a tendenze del passato. Da Valentina Ferragni che ha rilanciato le maxi zeppe a Elisabetta Canalis che ha reso di nuovo trendy le tute effetto velluto fino a Elodie che è una fan della vita bassa, è tutto un ritorno agli elementi che hanno caratterizzato la moda di ormai 20 anni fa. Anche Elisabetta Gregoraci ha ben impressa nella mente l'estetica anni Duemila, che ha fatto sua.

La showgirl per una tenuta casalinga non ha esitato a indossare dei jeans con perizoma bene in vista, proprio come erano solite fare a inizio millennio Britney Spears, Jennifer Lopez, Paris Hilton. Ma non è tutto. La 43enne è anche testimonial di Juicy Couture, un brand che ha fatto la storia della moda con le sue coloratissime tute diventate iconiche in quel periodo.

E a proposito di anni Duemila: all'epoca andava fortissimo la stampa mimetica e militare: il camouflage spopolava su borse e accessori, su micro top e pantaloni cargo coi tasconi (indossati di recente da Chiara Ferragni). Si è lasciata conquistare dal mimetico anche Elisabetta Gregoraci per il suo look cittadino che ha fatto impazzire fan e follower.

Quando vale il look di Elisabetta Gregoraci

Il camouflage è il pezzo forte del nuovo look di Elisabetta Gregoraci. Ha mostrato, come è solita fare quotidianamente, a fan e follower l'outfit del giorno. Ha scelto un paio di shorts di pelle abbinati a camicetta nera, con collant velati scuri. Ha aggiunto una giacca multitasche di Dolce&Gabbana, con logo metallico applicato sul davanti e fodera interna leopardata: costa 1450 euro.

Stessa stampa e stessi tasconi anche per gli stivali, anche questi firmati Dolce&Gabbana, un modello a punta con tacco a spillo vertiginoso: costano 1450 euro. Griffata anche la borsa. La showgirl ha scelto l'iconica Cassette di Bottega Veneta: costa 2000 euro. In totale l'outfit trendy di Elisabetta Gregoraci sfiora i 5000 euro.