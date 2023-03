Elisabetta Gregoraci col perizoma in vista fuori dai jeans rilancia il trend anni Duemila Messi da parte tacchi e abiti da sera Elisabetta Gregoraci si è mostrata nella quotidianità: piedi nudi e tenuta casual con intimo in vista (come era di moda nei Duemila).

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci ha un rapporto molto stretto con la sua community. I fan amano seguirla nella quotidianità e lei sui social condivide sempre le sue giornate, portando con sé i follower tra uno shooting e una serata di gala, una festa in famiglia e un backstage. I suoi look alla moda riscuotono sempre un enorme successo: ma se alle feste è impeccabile e glamour con capi griffati e sexy, nella vita di tutti i giorni sa essere anche sportiva e casual.

Elisabetta Gregoraci in tenuta casual

Elisabetta Gregoraci sui social mostra la sua vita tra famiglia e lavoro. Proprio pochi giorni fa ha mostrato i festeggiamenti in onore di suo figlio Nathan Falco Briatore: ha compiuto 13 anni, celebrati in grande stile con due party, uno casalingo e uno in discoteca. Sulla vita sentimentale è più riservata. Attualmente fa coppia fissa con Giulio Fratini, ma ha spiegato di voler vivere questa storia il più lontano possibile dal clamore mediatico, per preservarla (ma anche per scaramanzia!).

in foto: reggiseno Calvin Klein

Sicuramente sono gli appuntamenti professionali e gli impegni di lavoro quelli su cui preferisce tenere aggiornata la sua community, che la sostiene sempre che si tratti di tv o moda, i settori in cui è maggiormente attiva. Archiviata l'esperienza a Battiti Live, di recente è stata ospite della Settimana della Moda ed è stata premiata ai Women of Monaco Awards, nella categoria Image.

in foto: perizoma Calvin Klein

Insomma, gli impegni non mancano! Ma com'è la showgirl nella quotidianità? Messi da parte tacchi e vestiti da sera, Elisabetta Gregoraci sa essere trendy anche in tenuta casual e sportiva. Negli ultimi scatti ha proposto un look che ha infiammato i social. La showgirl nelle foto indossa un paio di jeans a vita bassa con strappi lungo le gambe e risvolti sul fondo.

Lo ha abbinato a una brassière sportiva in cotone con scollo a V, resa unica dall'iconica fascetta elasticizzata col logo di Calvin Klein. La stessa fascetta è riportata anche sul perizoma, ben in vista sui fianchi. I due capi di intimo costano rispettivamente 44,90 euro e 19,90 euro. L'intimo in mostra è un trend tornato prepotentemente alla ribalta, preso direttamente dagli anni Duemila, quando il perizoma fuori ai jeans era un vero e proprio must.

Se prima a proporlo erano Britney Spears, Jennifer Lopez e Paris Hilton, oggi ci pensano Elodie (nel video di Tribale), Chiara Ferragni (con la lingerie rossa di buon auspicio per le feste) e Kendall Jenner. E a quanto pare anche Elisabetta Gregoraci è una fan dell'estetica di inizio millennio. L'ossessione che ha dominato il 2022 è destinata ad accompagnarci anche nel 2023?