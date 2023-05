Elisabetta Gregoraci, cartoline da St Tropez: col completo colorato rilancia i ciclisti Il nuovo trendy look di Elisabetta Gregoraci segna il ritorno dei ciclisti, direttamente dagli anni Ottanta.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Tory Burch

Arriva da Saint Tropez la cartolina di Elisabetta Gregoraci, che ama portare con sé i fan nella sua quotidianità, tra impegni di lavoro e momenti di relax casalingo. Viceversa, è più riservata in merito alla vita privata, che preferisce custodire e proteggere. La showgirl è seguita da quasi 2 milioni di follower, a cui mostra ogni giorno i suoi outfit, sia quelli per gli shooting fotografici che quelli per la vita di tutti i giorni. L'ultimo è un inno agli anni Ottanta e potrebbe segnare il ritorno di una vecchia tendenza: i ciclisti!

Elisabetta Gregoraci come negli anni Ottanta

Siamo abituati a vederla con outfit sexy e femminili: maxi spacchi e ampie scollature sono un must dei look di Elisabetta Gregoraci, che ama soprattutto i mini dress e i crop top che scoprono l'ombelico lasciando gli addominali bene in vista. Proprio come si vede nella foto scattata a Saint Tropez e condivisa con fan e follower, per mostrare alcune istantanee della sua giornata. Stavolta, però, il top è abbinato a un capo d'abbigliamento diverso dal solito, che non si vede molto spesso addosso a celebrity e influencer: i ciclisti!

Cosa sono i ciclisti

Non sono shorts ma nemmeno semplici pantaloncini e neppure bermuda: i ciclisti sono una via di mezzo, perché la loro lunghezza non supera il ginocchio. Questo modello era molto in voga negli anni Ottanta, riproposto in epoca più recente dai nostalgici di quel decennio così rappresentativo, in fatto di moda e costume. Elisabetta Gregoraci li ha scelti per una passeggiata a Saint Tropez.

in foto: ciclisti Tory Burch

Quanto costa il look di Elisabetta Gregoraci

A Saint Tropez, Elisabetta Gregoraci ha indossato un completo di Tory Burch che ha immediatamente attirato l'attenzione. La showgirl nelle foto scattate di recente indossa un crop top del brand con stampa Carousel ispirata alle sciarpe vintage. Costa 125 euro. È abbinato a un paio di pantaloncini modello ciclista nella stessa fantasia, aderenti e lunghi appena sopra al ginocchio. Costano 125 euro. Per completare il comodo outfit ha aggiunto un paio di Nike Dunk Low Triple White, da 180 euro. Elisabetta Gregoraci con questo colorato look casual ha segnato il ritorno dei ciclisti: saranno il trend della nuova Primavera/Estate?