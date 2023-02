Elettra Lamborghini in versione Catwoman, osa con la tutina trasparente sul décolleté Elettra Lamborghini è una fan delle tute effetto seconda pelle. L’ultima sfoggiata è da vera Catwoman.

A cura di Giusy Dente

Hola Kitty, cantava Elettra Lamborghini qualche mese fa, quando è uscito il singolo in spagnolo realizzato dalla Twerking Queen insieme a La$$a e Bizzey. La canzone è la perfetta colonna sonora per il nuovo look della cantante, mostrato ovviamente sui social a fan e follower. L'outfit total black è da vera Catwoman, ma in una versione più audace.

Lo stile di Elettra Lamborghini

La 28enne è famosa per il suo stile sexy e provocante, composto sia per la vita di tutti i giorni che per i concerti, così come per le serate speciali, da capi audaci e spesso eccentrici. L'animalier è un must del suo guardaroba, dove spiccano soprattutto body sgambati, catsuit aderentissime, abiti con ampie scollature e maxi spacchi. Non è una donna che teme il giudizio altrui o che è facile scalfire a parole. Gli haters ci hanno spesso provato, ma con scarso risultato. In un recente concerto ha anzi preso una netta posizione, interrompendo la musica quando si è accorta che tra le file del pubblico c'era qualcuno che si divertiva a insultarla, con parole offensive sul suo corpo e il suo abbigliamento. Sentendosi al centro di una molestia vera e propria, ha fermato l'esibizione e ha poi commentato: "Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita".

Elettra Lamborghini come Catwoman

Le tute one piece aderenti sono il must have del momento, le preferite dalle celebrities. Una delle prime a inaugurare la moda delle catsuit effetto seconda pelle è stata Chiara Ferragni, che l'ha sfoggiata a Parigi lanciando quello che si è rivelato il trend dell'inverno 2023. Giulia Salemi ha scelto il look da Catwoman in occasione del debutto al GF Vip, ma l'hanno sfoggiato anche Valentina Ferragni alla Charity Dinner Gala di Convivio 2022 e Francesca Sofia Novello alla serata organizzata in onore di Tamara Kalinic.

Elettra Lamborghini è una fan di questo capo d'abbigliamento, già sfoggiato in passato. La tuta da Catwoman scelta questa volta è impreziosita da cristalli e caratterizzata da pannelli di tessuto trasparente su fianchi e décolleté. L'ha abbinata a un paio di sandali con tacco e lacci attorno alle caviglie fucsia, per dare un tocco di colore all'outfit. Hola Kitty ha commentato in riferimento alla sua canzone, anche se questa è una versione "gattina" particolarmente accattivante.