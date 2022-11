Elettra Lamborghini si trucca da sola: il nuovo look è con la tutina Catwoman (che rivela l’underboob) Elettra Lamborghini ha condiviso le foto del suo nuovo look sui social: tutina Catwoman con underboob in vista, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il make-up.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini si è presa una momentanea pausa dal mondo dello spettacolo e ora si gode la vita matrimoniale, basti pensare al fatto che attualmente è a Miami con il marito Afrojack e che proprio lì passerà le prossime vacanze di Natale. Nonostante i km di distanza dall'Italia, non dimentica le sue origini, anzi, continua ad avere un rapporto diretto con i followers del nostro paese attraverso i social, dove è super attiva. Nelle ultime ore, ad esempio, ha rispolverato delle foto di uno dei suoi look della scorsa settimana, lasciando tutti senza parole con la sua bellezza e con la sua sensualità: ecco cosa ha indossato e il dettaglio insolito che ha rivelato.

La catsuit di Elettra Lamborghini

Poco prima di partecipare agli EMA's, sul cui red carpet era apparsa meravigliosa in total white, Elettra Lamborgnini si era concessa un'uscita con gli amici. Cosa ha indossato? Ha seguito il trend delle tutine alla Catwoman sfoggiando una aderentissima jumpsuit nera e lucida. Si tratta di un modello seconda pelle leggermente drappeggiato in vita, con i pantaloni aderentissimi, le maniche lunghe e un taglio cut-out sugli addominali. La sua particolarità? Ha una maxi scollatura gioiello che lascia in vista l'underboob. Per completare il tutto l'ereditiera ha scelto un paio di sandali mules in pvc e cristalli con un vertiginoso tacco a spillo, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli sciolti e lisci.

Elettra Lamborghini con la catsuit

Il trucco "fai da te" di Elettra Lamborghini

Il dettaglio su cui Elettra ha catalizzato le attenzioni dei fan è però un altro: ha realizzato il make-up da sola. Niente assistenti o truccatori personali, l'ereditiera ha puntato sul "fai da te" raggiungendo un risultato incredibilmente desiderabile. A rivelarlo è stata lei stessa nella didascalia della foto del nuovo look, dove ha scritto con ironia: "Dimmi che ti sei truccata da solaah senza dirmi che ti sei truccata da solah". Illuminante intorno agli occhi, un tocco di rimmel per allungare le ciglia, blush e rossetto nude: complice anche la bellezza irresistibile che la contraddistingue, la Lamborghini è assolutamente impeccabile. Quante sono le star che, come lei, non avrebbero bisogno di un make-up artist nel loro staff?