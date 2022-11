Elettra Lamborghini brilla agli MTV EMAs con la schiena nuda e i ‘diamanti’ sull’abito Elettra Lamborghini è stata scelta come ambasciatrice per l’Italia e ha sfilato sul red carpet con un abito gioiello creato appositamente per lei.

A cura di Beatrice Manca

Elettra Lamborghini è volata a Dusseldorf, in Germania, per gli MTV EMAs, i premi europei del famoso canale musicale. La cantante di Caramello è stata scelta come ambasciatrice per l'Italia e ha sfilato sul red carpet accanto a star del calibro di Taylor Swift – trionfatrice della serata – di David Guetta e dei Muse. Per l'occasione ha scelto un abito realizzato appositamente per lei lungo e sinuoso, ma sempre con un tocco scintillante.

Elettra Lamborghini con l'abito a clessidra agli MTV EMA's

La cantante ereditiera è famosa per il suo stile colorato e sensuale, con silhouette aderenti e body sgambati. Per gli Europe Music Awards, però, ha scelto un lungo abito bianco da diva dalla linea aderente, con una semplice scollatura girocollo e maniche lunghe. La linea semplice del vestito era vivacizzata da dettagli cut out sui fianchi e da una profonda scollatura sulla schiena.

Elettra Lamborghini in Elisabetta Franchi

Si tratta di un modello realizzato su misura per lei dalla stilista Elisabetta Franchi. La cantante ha postato alcune foto del backstage e del risultato finale sui social esprimendo la sua soddisfazione: "Sono ossessionata da questo vestito, vi piace?"

Elettra Lamborghini in Elisabetta Franchi con orecchini e anelli Gioielli Leonardo

Elettra Lamborghini con i maxi gioielli

Per completare il look, Lamborghini ha pettinato i capelli in morbide onde retrò con la riga da una parte e ha scelto un make up dai toni caldi e terrosi. Poteva mancare un dettaglio scintillante? Certo che no: l'abito era impreziosito da cristalli applicati sulla scollatura e sui polsini.

Elettra Lamborghini con anelli Leonardo Gioielli

Il tocco finale: orecchini scintillanti e maxi anelli firmati Leonardo Gioielli. Anche in versione "diva di Hollywood" Elettra Lamborghini non smette mai di stupire!