Elettra Lamborghini in ascensore con la sexy tuta cut-out: “Esco a fare la spesa”

A cura di Giusy Dente

Domenica 10 settembre è andato in onda su Rai 1 l'appuntamento conclusivo dei Tim Music Awards, l'evento che ogni anno chiude simbolicamente l'estate premiando i principali protagonisti del panorama musicale. Confermata alla conduzione l'amatissima coppia composta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Nel corso delle due puntate sono saliti sul palco, esibendosi davanti al pubblico dell'arena di Verona, gli artisti che hanno accompagnato gli italiani negli ultimi mesi, con le loro canzoni e tormentoni. Nella scaletta della seconda puntata: Nek, Rkomi, Elodie, Tananai, Sangiovanni. Presente anche Elettra Lamborghini, con uno dei suoi audaci e provocanti look.

L'estate in musica di Elettra Lamborghini

RTL 102.5 Power Hits, Tim Summer Hits, Battiti Live e poi concerti in tutta Italia: questa è stata un'estate impegnativa, per Elettra Lamborghini, impegnatissima tra uno show e l'altro. La cantante anche quest'anno non ha rinunciato al tormentone estivo, dopo i grandi successi Pem Pem, Tocame, La Isla (con Giusy Ferreri), Pistolero. Stavolta ha collaborato con Rocco Hunt e Lola Indigo per il brano Caramello che si è rivelato una delle principali hit dell'estate 2022. Ha portato la canzone in concerto da nord a sud del Paese e come sempre, ha regalato ai fan tutta la sua energia e i migliori look in perfetto stile Lamborghini.

Elettra Lamborghini ai Tim Music Awards

Durante i concerti, Elettra Lamborghini ama esagerare e stupire con look sopra le righe. Maxi scollature, dettagli cut-out, capi aderenti, intimo in vista sono i must dei suoi outfit e in questi mesi ne ha sfoggiati davvero tanti, concerto dopo concerto. A Gallipoli si è esibita con un audace body-perizoma rosa effetto "alato", a Bari con una jumpsuit nude ricoperta di cristalli multicolor, a Firenze con un altro body-perizoma impreziosito da frange. Per la puntata conclusiva del Tim Music Awards ha osato ancora di più con un look davvero unico.

Ha mostrando su Instagram a fan e follower la provocante tuta aderente blu, a effetto laminato. Presenta dettagli cut-out all'altezza delle cosce, sui fianchi e sulla pancia, con piccoli dettagli ad anello e micro cristalli; immancabile la maxi scollatura, con le spalle scoperte. Dopo diversi "colpi di testa", dalle extension alla chioma in colori pastello, la 28enne è tornata ai suoi capelli naturali, il bob scuro che porta già da un po'.

"Esco a fare la spesa" ha scherzato la cantante su Instagram con l'ironia che la contraddistingue. E chissà, forse sarebbe davvero capace di spingere il carrello tra le corsie del supermercato con un look del genere! In effetti non sarebbe la prima. Di recente Julia Fox è stata paparazzata con le buste della spesa in mutande e reggiseno, nel parcheggio di un supermercato.