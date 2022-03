Blanco vola a Parigi: dopo Sanremo conquista la Fashion Week in bermuda e sneakers Le star che stanno prendendo parte alla Paris Fashion Week sono molte, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico italiano è stato Blanco. Dopo il trionfo sanremese è volato in Francia e ha conquistato tutti in bianco con i bermuda e le sneakers.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week è cominciata solo due giorni fa ma sono già molte le Maison di fama internazionale che hanno presentato le collezioni per l'Autunno/Inverno 2022-23. Off-White ha fatto sfilare per la prima volta insieme Cindy Crawford e Kaia Gerber, Dior ha mandato in passerella degli abiti "tecnologici", Saint Laurent ha dato spazio a una donna dark che non rinuncia al glamour. Al di là dei look lanciati sul catwalk, ad attirare le attenzioni dei media sono state anche le star che hanno seguito gli show dalle prime file. Tra Demi Moore, Victoria Beckham e Chiara Ferragni c'era anche Blanco, il cantante che ha trionfato all'ultimo Festival di Sanremo.

Il look di Blanco nel front-row di Off-White

Blanco era tra gli ospiti della sfilata di Off-White, evento che ha aperto la Paris Fashion Week F/W 2022-23. Per l'occasione è rimasto fedele al suo amato total white sfoggiando un completo firmato proprio dalla griffe con bermuda, t-shirt e una giacca sportiva di pelle con i tastoni. Ad aggiungere un tocco glamour ma allo stesso tempo casual sono state delle sneakers sui toni dell'arancio (sempre di Off-White) e un paio di calzettoni di spugna colorati portati a vista. Il cantante non ha esitato a rivolgere ai fotografi il suo inconfondibile sorriso e il segno delle corna rock, dando prova di essere a perfetto agio nei panni di icona fashion.

Blanco alla sfilata Off–White

Blanco da Sanremo alle sfilate di Parigi

Lo avevamo lasciato sul palco dell'Ariston mentre si godeva la vittoria sanremese al fianco di Mahmood e oggi ritroviamo Blanco nel front-row delle sfilate parigine. È proprio al Festival che ha dimostrato di essere un'icona di stile libera: tra lunghi mantelli, completi over dai dettagli cut-out e candide camicie trasparenti, è riuscito a rimanere "nudo" indossando una serie di look glamour e su misura. Sarà perché anche all'estero si sono accorti del suo potenziale o perché semplicemente le Maison fanno a gara per vestirlo, ma la cosa certa è che negli ultimi tempi presenzia spesso a eventi mondani e fashion. Blanco è il simbolo di una generazione che non vuole rimanere incastrata tra etichette e luoghi comuni, anche quando si parla di stile.