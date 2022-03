Victoria e Romeo Beckham insieme alle sfilate di Parigi: mamma e figlio indossano maglioni coordinati La Paris Fashion Week pullula di star ma è stato il front-row di Saint Laurent ad attirare più di tutti le attenzioni dei media. Il motivo? Tra gli ospiti c’erano Victoria Beckham e suo figlio Romeo, apparsi adorabili con dei look coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Va avanti la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23 e sono diverse le Maison che hanno presentato le loro collezioni, da Dior con i suoi abiti tecnologici a Off-White col suo omaggio a Virgil Abloh. Ieri a illuminare la capitale francese è stato Saint Laurent, che in passerella ha lanciato maxi pellicce e abiti sottoveste. Gli ospiti famosi non sono mancati, anzi, hanno letteralmente invaso le prime file del front-row, da Ursula Corbero de La Casa di Carta a Eva Herzigova, fino ad arrivare a Demi Moore con degli originali guanti colorati. I più adorabili? Victoria e Romeo Beckham, che per la prima volta hanno preso parte a uno show fashion fianco a fianco.

Victoria Beckham con il look color block

Victoria Beckham è stilista e icona fashion e non poteva mancare alle sfilate di Parigi. Per lo show di Saint Laurent ha scelto un outfit glamour e audace con il quale ha rilanciato il trend del color block. Ha abbinato un paio di aderentissimi pantaloni di vernice rossa a un pullover viola acceso, un modello a girocollo e con le maniche lunghe. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté total red e uno chignon spettinato con dei ciuffi che le cadevano sui lati del viso. Qual è il dettaglio che l'ha accomunata al figlio Romeo? Al di là dell'evidente somiglianza, i due hanno sfoggiato entrambi dei pullover di lana.

Victoria Beckham in Saint Laurent

Romeo Beckham indossa i jeans alle sfilate

Romeo Beckham non è nuovo al mondo della moda, fin da piccolo è stato ingaggiato come testimonial dalle più grandi Maison al mondo, prima tra tutte Burberry, il brand simbolo dell'eleganza britannica. Oggi è cresciuto e non esita a prendere parte alle sfilate nei panni di ospite speciale al fianco della mamma stilista.

Romeo Beckham alla sfilata Saint Laurent

Il secondogenito di David e Victoria ha deciso di rimanere fedele al suo stile casual, evitando i completi rigorosi e i look formali. Per lo show di Saint Laurent ha indossato jeans larghi, sneakers e maglioncino rosa. Niente camicia, ha preferito una semplice t-shirt bianca, mettendo così in risalto una collana a catena decorata con i diamanti. Romeo Beckham non ha forse tutte le carte in regola per diventare icona di bellezza e di stile?