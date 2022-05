Harper Beckham con la tuta da maialino: il look rosa è coordinato a quello di mamma Victoria Victoria e Harper Beckham sono più unite che mai e lo hanno dimostrato con un nuovo scatto mamma-figlia. Le due hanno sfoggiato dei look coordinati in total pink, anche se ad attirare le attenzioni è stata soprattutto la tuta da maialino della piccola di casa.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Beckham è tra le più amate al mondo, tanto che in Inghilterra viene considerata quasi al pari dei Windsor quando si parla di popolarità. Qualche settimana fa i suoi membri sono finiti al centro dell'attenzione dei media grazie al matrimonio di Brooklyn e Nicola Peltz, oggi a far parlare di sé sono state la capofamiglia Victoria Beckham e la sua unica figlia femmina Harper. Le due si sono concesse un momento di relax fianco a fianco e ne hanno approfittato per vestirsi in coordinato, anche se ad aver sorpreso i fan è stata l'originale tuta total pink sfoggiata dalla piccola di casa.

Victoria Beckham con il look color block

Victoria e Harper Beckham sono letteralmente inseparabili e lo hanno dimostrato sui social, dove sono apparse adorabili fianco a fianco. La piccola di casa ha ormai raggiunto i 10 anni e, sebbene non abbia ancora un profilo tutto suo, appare spesso sugli account social dei genitori e dei fratelli. Nelle ultime ore a condividere una Stories in sua compagnia è stata mamma Victoria, che per l'occasione ha puntato tutto su un completo super glamour in color block. La stilista ha abbinato un maglioncino rosa della sua collezione a un paio di pantaloni rossi a vita alta, vestendo così in coordinato con la figlia.

Victoria e Harper Beckham in versione matchy matchy

La tuta-maialino di Harper Beckham

La vera protagonista dello scatto, però, non è Victoria ma sua figlia Harper e non solo perché crescendo diventa sempre più bella. La ragazzina ha sorpreso tutti con la sua originalità con indosso una tutina di velluto rosa con il cappuccio a forma di maialino con tanto di orecchie a punta e nasino tondo. A uscire dalla jumpsuit, solo il viso sorridente e i lunghissimi capelli lunghi e lisci. Insomma, Harper potrà pure far parte di una delle famiglie più in vista del mondo dello spettacolo ma non per questo rinuncia agli accessori sopra le righe che i teenager della sua età tanto amano. Quale sarà il suo prossimo colpo di testa?