L'armadio di Victoria Beckham è in un caveau a calore controllato e ha tutti gli abiti catalogati Sognate un armadio da star? Quello di Victoria Beckham vi farà letteralmente impazzire: è in un caveau a temperatura controllata e ha tutti gli abiti e gli accessori catalogati.

A cura di Valeria Paglionico

Avete sempre sognato una camera armadio maxi, magari divisa in diversi ambienti per custodire al meglio abiti, scarpe e accessori vari? Potete rifarvi gli occhi con le foto delle case delle star. Sono molte quelle che hanno trasformato un desiderio simile in realtà e non esitano a mostrare il risultato finale sui social (come fatto da Chiara Ferragni nel suo nuovo attico milanese). La cosa che in pochi sanno è che a fare concorrenza all'imprenditrice italiana è Victoria Beckham, che in una recente intervista ha rivelato di vantare un guardaroba incredibile: si trova in uno speciale caveau e al suo interno tutti i vestiti sono catalogati.

Perché l'armadio di Victoria Beckham è a temperatura controllata

Victoria Beckham non ha mai nascosto la sua passione per il lusso, basti pensare al fatto che ha festeggiato i suoi 50 anni prima con un viaggio in jet privato in Costa Azzurra, poi con un mega party in un club esclusivo di Londra. Nessuno, però, sapeva che all'interno dell'enorme casa che condivide col marito David e con i figli ha dato vita a una cabina armadio davvero unica nel suo genere. Intervistata dal Times, ha rivelato che il suo guardaroba si trova in uno speciale caveau, la cui particolarità sta nel fatto che è a temperatura controllata, così che i tessuti più delicati, dalla seta alla pelle, non si rovinino con il passare del tempo.

Come funziona il sistema di archiviazione nell'armadio di Victoria

Il guardaroba di Victoria Beckham, inoltre, è dotato di un sistema di catalogazione ad alta tecnologia che permette di ritrovare abiti e accessori in pochi secondi. Ogni capo viene infatti registrato negli archivi online, nei quali vengono indicate sia la camera che la posizione precisa del vestito, della borsa o delle scarpe. "Posso andare sul sito e digitare ‘scarpa nera', visualizzerò tutte quelle che possiedo", ha spiegato l'ex Posh Spice. La figlia Harper sembra aver ereditato la sua stessa passione per la moda, tanto che spesso fa visita al maxi armadio nel caveau per ammirare la vasta collezione di borse griffate. In quanti sognano di avere un dispositivo simile a casa propria?