Victoria Beckham col piede rotto usa un mini scooter al posto delle stampelle: è un regalo di David Victoria Beckham ha ancora il piede immobilizzato dopo un incidente in palestra ma ha trovato la soluzione ideale per risolvere i suoi problemi di mobilità: niente più stampelle, ora usa un mini scooter.

A cura di Valeria Paglionico

I Beckham sono tra le famiglie “famose” più amate sui social e non sorprende che tutto ciò che li riguarda riesca a fare notizia, dalla serie di Netflix a loro dedicata alle apparizioni pubbliche agli eventi di gala. Victoria, in particolare, si sta godendo il meritato riposo dopo il successo del suo ultimo Fashion Show a Parigi, al quale non ha esitato a partecipare in tacchi a spillo nonostante fosse costretta a usare stampelle e tutore dopo un incidente in palestra. Oggi, però, sembra aver trovato il rimedio perfetto per muoversi velocemente senza dover fare forza sulle sue braccia: ecco di cosa si tratta.

Il mini scooter di Victoria Beckham

È da diverse settimane che Victoria Beckham ha il piede immobilizzato ma di recente ha trovato la soluzione ideale ai suoi problemi di “movimento”: niente più stampelle, ora si serve di un mini scooter per disabili per spostarsi senza fare forza sulle braccia. A regalarglielo è stato il marito David, che sui social è stato immortalato alle prese col suo montaggio. Si tratta di un modello a 4 ruote firmato KneeRover, la cui particolarità sta nel seggiolino pensato proprio per appoggiare la gamba che deve stare a riposo per motivi si salute. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand il mini scooter viene venduto a 329 sterline (ovvero 383 euro).

Victoria Beckham col mini scooter per disabili

La borraccia personalizzata

La cosa particolare è che David Beckham ha personalizzato il mini scooter per trasformarlo in un mezzo di trasporto “su misura” per sua moglie Victoria. Sul davanti ha montato un cestino per trasportare tutto il necessario da un capo all’altro della casa, mentre sul lato c’è un pratico porta bevande in cui ha inserito la borraccia decorata con le iniziali VB.

David Beckham alle prese col montaggio

L’ex Posh Spice ha definito il regalo “il migliore che le abbia mai fatto suo marito” e sui social ha ironizzato sul fatto che può riempire sia il cestino che la borraccia di vino. Insomma, Victoria non si è lasciata travolgere dalla tristezza dopo l’incidente, anzi, sta provando ad affrontare il periodo di riposo forzato con ironia ed energia.

L'ironia di Victoria Beckham