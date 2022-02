Blanco, il completo azzurro di Sanremo nasconde un dettaglio personalizzato e rock Blanco è l’artista rivelazione della 72esima edizione del Festival di Sanremo: in coppia con Mahmood si è aggiudicato il primo posto con “Brividi”. Nel corso delle serate ha dimostrato di essere anche icona di stile ma in quanti sanno che il suo completo azzurro nascondeva un dettaglio rock?

A cura di Valeria Paglionico

Blanco è stato la grande rivelazione della 72esima edizione del Festival di Sanremo: a soli 18 anni si è aggiudicato la vittoria in coppia con Mahmood con il brano Brividi, attualmente record di ascolti su Spotify. Nel corso delle serate ha dimostrato di essere non solo uno dei cantanti più talentuosi del momento ma anche un'icona di stile moderna e genderless: tra mantelli ed eteree camicie trasparenti ha incantato il pubblico con audacia ed eleganza, dando prova del fatto che non sempre la nudità è "scandalosa". Tra i look più apprezzati dell'artista c'è stato quello azzurro della puntata dedicata alle cover: in quanti sanno che il completo nascondeva un dettaglio rock e personalizzato?

Il look azzurro di Blanco a Sanremo

Durante la serata sanremese delle cover Mahmood e Blanco hanno fatto sognare tutti con la loro versione de Il cielo in una stanza, distinguendosi anche per il loro stile cool e glamour. Il primo ha sfoggiato degli originali "reggi-calzini" di Fendi, il secondo, sotto consiglio della stylist Tiny Idols, ha preferito un completo azzurro over con una giacca dal taglio irregolare che lasciava in bella mostra diversi tatuaggi che ha impressi sul busto. A firmare il look turchino è stato The Attico, il brand fondato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, che per la sua prima volta ha vestito un uomo. Blanco è stato dunque la "cavia" delle due imprenditrici, che hanno realizzato per lui degli outfit esclusivi e personalizzatifin dalla sfilata sul green carpet.

Blanco in The Attico a Sanremo

La "doppia etichetta" nel completo di Blanco

Fiera del risultato glamour e fashion raggiunto a Sanremo, Gilda Ambrosio ha condiviso le foto di Blanco all'Ariston sui social, rivelando indirettamente anche alcuni "segreti" dell'ormai noto completo azzurro. Sia la giacca che i pantaloni sono stati personalizzati con una "doppia etichetta": la prima è quella classica con il nome del brand The Attico, la seconda è stata realizzata ad hoc per Blanco.

L’etichetta personalizzata nei pantaloni

Cosa c'è stampato sopra? Il nome dell'artista in maiuscolo e il gesto delle corna rock. Insomma, le fondatrici del marchio avevano previsto che l'esperienza a Sanremo di Blanco sarebbe stata all'insegna dell'adrenalina e del rock: la loro personalizzazione avrà portato fortuna alla coppia trionfatrice del Festival? A quanto pare, sembra proprio di sì.