Belén Rodriguez in intimo e camicia: la showgirl è una fan del selfie allo specchio Come tante colleghe del mondo dello spettacolo, anche Belén Rodriguez è una fan del selfie. La nuova foto allo specchio è in abbigliamento intimo.

A cura di Giusy Dente

I fan di Belén Rodriguez non hanno potuto fare a meno di notare la nuova luce che hanno i suoi occhi ultimamente, quelli di una donna innamorata e soddisfatta. La showgirl è felicissima da quando è tornata insieme all'ex marito Stefano De Martino: il ballerino le ha regalato quella serenità che aveva perso. I due, una volta ufficializzato di essere ancora una coppia, hanno trascorso l'estate in un luogo particolarmente caro, l'isola di Albarella, assieme ai figli Santiago e Luna Marì. Anche sul fronte lavorativo le ose vanno a gonfie vele per la showgirl, confermata nel cast di Tu Si Que Vales. Insomma, è decisamente nel suo momento migliore.

Il selfie di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è seguita sui social da milioni di fan e follower che porta con sé nella quotidianità, tra momenti in famiglia e di lavoro. La showgirl ha preferito proteggere la propria famiglia nelle settimane del riavvicinamento con Stefano De Martino. Il ritorno di fiamma era ormai sotto gli occhi di tutti, ma i due nonostante avvistamenti e paparazzate, hanno confermato solo dopo molto tempo di essere tornati insieme. Ora non si nascondono più e vivono il loro amore alla luce del sole, sicuri dei sentimenti che li legano e che li hanno portati a essere nuovamente una famiglia. Difatti l'uno è spesso presente sui social dell'altro. Grandi protagonisti degli account della showgirl sono i suoi figli Santiago e Luna Marì. E ovviamente oltre alle foto professionali scattate a eventi, shooting fotografici e set televisivi, non mancano i selfie.

Belén Rodriguez in abbigliamento intimo

Chiara Ferragni quando deve mostrare il suo outfit del giorno è solita scattare un selfie nell'ascensore oppure nell'enorme cabina armadio, una delle sue location preferite. È un rituale ormai consolidato, che condivide con Alessia Marcuzzi, altra fan del selfie e lo stesso vale per Michelle Hunziker. Sono ricchi di foto allo specchio anche i social di Belén Rodriguez. Questa estate in bikini ha mostrato il suo corpo sottolineando di aver preso alcuni chili, ma di sentirsi bella e felice più che mai. Il nuovo selfie della 37enne non è in bikini ma in intimo, abbinata a camicia scura portata sbottonata. Nella foto in bianco e nero si intravede la camera da letto alle sue spalle, mentre nella parte inferiore dello specchio sono posizionati diversi prodotti di make-up e per la cura del corpo. La showgirl è struccata e ha i capelli raccolti leggermente in disordine: icona di sensualità e femminilità.