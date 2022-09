Chiara Ferragni vola in Spagna: per la partenza indossa la borsa di paglia da oltre 50mila euro Chiara Ferragni è volata in Spagna per un impegno professionale e sui social ha documentato tutti i dettagli della partenza, prima di tutto il look. Oltre al maxi trolley, ha portato con lei una borsa di paglia griffata che costa una fortuna.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è l'imprenditrice più richiesta del momento, la donna capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca, che è riuscita a creare un vero e proprio impero che porta il suo nome. Nelle ultime settimane è stata a Milano, ha inaugurato il nuovo ufficio della sua azienda con tanto di showroom, ha partecipato al GP di Monza in compagnia di Fedez e si è dedicata ai piccoli Leone e Vittoria. Ora è dovuta volare in Spagna per un impegno lavorativo col suo staff e sui social ha documentato i dettagli della partenza. Si è concentrata sul look da viaggio, rivelando un nuovo accessorio glamour e di lusso.

Il look da viaggio di Chiara Ferragni

Per viaggiare Chiara Ferragni punta sempre sulla comodità ma questo non significa che rinuncia al glamour. Lo ha dimostrato nelle ultime ore quando è partita alla volta della Spagna col suo team. Ha infatti indossato un paio di jeans over a vita bassa e con i tasconi e l'iconico maglione crop grigio di Miu Miu, completando il tutto con un paio di sneakers total white. Come da tradizione, si è scattata alcuni selfie sia nella cabina armadio che nello specchio dell'ascensore della casa milanese, mostrandosi con accanto il suo maxi trolley ricoperto di adesivi colorati. A spiccare, però, è stata la sua nuova borsa di Hermès.

Kelly bag di Hermès

Quanto costa la Kelly bag di paglia di Chiara Ferragni

La Ferragni pare aver aggiunto una nuova borsa di Hermès alla sua collezione di accessori della Maison francese: si tratta di una tradizionale Kelly bag ma rivisitata in una versione "vacanziera", ovvero realizzata quasi completamente con la paglia intrecciata. Ha manico e patta di pelle marrone, la chiusura frontale col lucchetto, il ciondolo portachiavi e viene venduta sui principali e-commerce di moda di lusso. Qual è il suo prezzo? 56.290 euro. Una volta arrivata in Spagna, per la precisione a Jondal, non ha esitato a immortalarsi sullo sfondo di una meravigliosa spiaggia con l'iconica borsa al suo fianco. Nei prossimi giorni continuerà a sfoggiarla?